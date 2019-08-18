欠6千貨款拿「這4張抵800」　他怒批不要臉：誰有空啊！網勸小心

▲統一發票兌獎。（示意圖／記者許力方攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名男網友在臉書上替媽媽抱不平，原來是因為合作的廠商還6千多元的貨款時，竟然用4張發票折抵其中的800元，實際上只給了5千5百多元的現金，讓他怒批「誰有時間去換？」對此大部分網友們也都認為這樣可以看出幾點問題，建議原PO小心核對。

「真的是越想越氣！」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示和家裡合作的廠商近幾個月欠了6千多元的貨款，沒想到要還錢時，竟然還拿出4張中了200元的發票相抵，因此扣掉800元後，實際只給了5558元。

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原PO對於此事看不過去，他認為貨款明明沒有到很多，卻還用發票抵，好像他們很有時間自行去兌現一樣，「只會看我媽好欺負，超級不要臉的！」

►生火了！連我媽都用到發光

▲部分貨款用發票折抵 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們看完紛紛表示「誇張！連自己換都懶，還要用扣的」、「這種真的滿扯的欸，如果對方發票對錯，這樣找誰討啊？你趕緊核對一下是不是正確的」、「讓自己方便，搞到別人不方便，難道他出門吃飯也要用發票抵嗎」、「小心喔！會不會是資金不足，付個貨款還要東拼西湊的」。

然而也有其他人安慰原PO「至少不是拖欠」、「起碼還有收到錢」，加上現在到超商換錢都很方便，也可以存入超市的儲值卡，換個角度想心情應該會好點。

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