急診室見3歲妹「手上拿一根」　路人媽回覆兒：她羞羞臉...目擊者也傻眼了

▲急診室示意圖。（圖／記者徐文彬攝）

記者張嘉晏／綜合報導

小朋友生病看醫生時，診所通常都會準備些小糖果和小貼紙安撫孩子情緒，以免他們太失控暴走。一名媽媽日前在急診室為了哄3歲女兒乖乖配合，就給了女兒一支棒棒糖，沒想到一對母子路過，隨後便展開一段讓她超怒的對話，連在場的路人都看不下去了。

一名女網友今日凌晨在臉書「爆怨公社」中發文抱怨路人母子，她表示自己和3歲女兒在急診室等待時，一名弟弟經過，看見女兒手上有一支棒棒糖，便轉身問媽媽說「為什麼她有棒棒糖？」疑似也想吃糖。

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沒想到小弟弟的媽媽隨後竟然回覆說，「對啊！羞羞臉欸！我也不知道為什麼。」原PO聽到這段對話後傻爆眼，她表示要不是女兒正躺在她身上睡覺，她真的會罵回去，「為什麼有棒棒糖是羞羞臉啊？我女兒拿在手上包裝也沒開，老娘為了哄3歲女兒在急診乖乖配合，買給她的不行嗎？干！你！屁！事！」

▲媽媽拿棒棒糖安撫3歲女兒，卻被路人說羞羞臉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們也都紛紛聲援表示路人很有事，「你可以說：看那個弟弟好可憐哦～連棒棒糖都沒有。 接著他媽媽就會被他煩死」、「吃給他看，要吃的很開心」、「好傻眼喔，有這種媽媽才羞恥吧」、「棒棒糖犯法了嗎」、「我21歲還在吃棒棒糖啊！怎樣」。

雖然有網友認為每個人教育的方式不同，那位路人媽可能是想藉由「羞羞臉」3個字打消兒子想吃糖的念頭，但都被當事人聽到了，實在有點不妥，畢竟小孩子也是有自尊心的；一片留言之中，甚至有一名當時也在急診的女網友聽到這段對話，連忙表示「媽媽我剛剛在妳後面，我聽到也超傻眼的！」

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