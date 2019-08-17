雨天辛苦送餐！妹子掏500「不用找了」　外送哥婉拒尷尬了...太有原則

▲外送員示意圖，非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏 ／綜合報導

小費制度在台灣一直都不如國外盛行，然而近年外送行業興起，不少人體貼外送員風雨無阻的辛勞，會表示「不用找零錢」聊表小心意。然而這名女網友日前想給小費卻碰壁了，原因讓網友們都笑噴表示「這外送員很可以」、「太有原則了啦」。

「抱怨一下可愛的外送先生。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己今日叫了外送，由於外頭下著雨，貼心的她為了慰勞外送員的辛勞，決定在收到餐點後給予對方一點小費做為表示。

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她表示，餐點送達後，男外送員表示總金額為479元，她則是掏出一張500元鈔票告訴對方「不用找了，下雨天外送辛苦了。」不料外送哥卻堅持要找錢，原因是他們小費「只收鈔票」，讓原PO尷尬在原地，直呼「所以我該拿1000嗎......。」

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▲這位老實的外送員說「我們小費只收鈔票。」（圖／記者陳俊宏攝）

貼文一出，不少網友都笑說「好誠實」、「他太有原則了啦」、「意思就是最少100」、「意思這麼少牙縫都不夠塞」、「這個外送員可以叫喔，推薦一下」、「21元也可以買個飲料了捏」。

此外，也有過來人表示，他每次都跟外送員說不用找零，對方也都會開心收下，不會說只要紙鈔；原PO對此表示，這也是她第一次被拒收的經驗，以往都沒什麼問題。

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