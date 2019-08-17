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過世狗兒子回來了！1歲妹「尿尿在沙發」...媽一看秒鼻酸：動作和眼神都好像

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▲過世狗兒子回來了！1歲妹「沙發尿尿」...媽一看秒鼻酸　背後故事惹淚網。（圖／亮媽授權引用）

▲女兒尿尿在沙發上，痕跡真的和狗狗很像。（圖／亮媽授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

一名母親昨天發現，1歲女兒在客廳玩時，自己脫下尿布，還尿尿在沙發椅上，而神似狗狗的圖案，讓她不禁想起之前過世的狗兒子；奇妙的是，她平時觀察女兒的個性、眼神及動作，總會將兩者重疊，也曾想是不是狗兒子真的投胎，變成自己的小孩了，「不管結論是什麼，我只想說...我好想他」。

亮媽養了13年的狗兒子，之前因為年紀大了離開人世，在狗兒子彌留時，她哽咽地說，「如果你願意再給我一次機會，就投胎來當我的孩子吧，這樣我們可以永遠在一起，去哪也可以帶著你，而不是待在家裡......。」

請繼續往下閱讀...

對於這段承諾，亮媽向記者解釋，自從結婚後她便搬離娘家，因為居住的地方不方便，加上娘家是店面，24小時都有人在家陪狗兒子，所以就讓他繼續待在那，儘管天天會去探望，但每當她要離去時，狗兒子總是露出落寞、渴望的眼神，這也讓她莫名有種虧欠感。

▲過世狗兒子回來了！1歲妹「沙發尿尿」...媽一看秒鼻酸　背後故事惹淚網。（圖／亮媽授權引用）

▲狗兒子很愛撒嬌。（圖／亮媽授權引用）

前年農曆七月她懷孕了，並在狗年生下二女兒，「在懷孕這段期間，我特别想念狗兒子，常看著他的照片說話，想知道他在天上過的好不好，二寶出生前，我夢到我手裡抱著嬰兒坐在椅子上，狗兒子則坐在我們面前，不停地用舌頭舔著嬰兒的頭髪。」

從二女兒出生到現在，亮媽總覺得她不論個性、眼神、還是動作，都跟狗兒子很像，「每當我在吃東西時，她就會快速爬到我身邊，用非常渴望的眼神看著我，嘴裡不停喊著『茫茫茫』，吵著要吃，嘗試新的食物時，總是先用懷疑的眼神，看一看聞一聞，想吃的時候就吃，不想吃的時候就會嘴巴緊閉， 把頭轉到一邊去，這些都和狗兒子一模一樣」。

▲過世狗兒子回來了！1歲妹「沙發尿尿」...媽一看秒鼻酸　背後故事惹淚網。（圖／亮媽授權引用）

▲狗兒子很喜歡露出無辜、落寞的眼神。（圖／亮媽授權引用）

此外，妹妹生氣時，偶爾會發出像是狗狗的低吼聲，洗澡時也和狗兒子一樣，不喜歡被碰耳朵，亮媽還笑說，「每次呼喊女兒的名字，她就會轉過頭來看我，透露出一種幹嘛的眼神，和狗兒子簡直如出一轍。」

就在昨天，更發生了一件玄妙的事。當時，女兒在客廳玩耍，自己偷偷把尿布脫下，後來不小心尿尿在沙發椅上，而她看到上面的痕跡，第一反應就是覺得，這個圖案很像狗狗，「現在正值農曆7月， 我在想是不是我的狗兒子回來看我了， 還是已經變成我的小孩，所以正在暗示我呢？ 不管結論是什麼， 我只想說我好想他。」

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關鍵字：狗兒子,尿尿,沙發,過世,投胎,靈異公社

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