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2寶媽餐廳打工連值兩班...常客「送新車」當小費！她淚謝：上帝的禮物

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▲▼美國女服務生得到常客的禮物，是一台全新休旅車。（圖／翻攝自arkansasonline）

▲女服務生芭拉岡得到常客的禮物。（圖／翻攝自arkansasonline）

記者錢玉紘／綜合報導

美國阿肯色州女服務生芭拉岡（Maria Elena Barragan）日前獲得一份超驚喜大禮，原來是一對常客夫妻非常喜歡她，直接送她一輛2019年別克小型SUV安可（Buick Encore）當作禮物，讓她又驚又喜，感動稱這是「上帝的禮物」。

芭拉岡在羅傑斯市（Rogers）的墨西哥餐廳「Abuelo’s Mexican Restaurant」工作，而大衛與雪莉亞‧哈里森夫妻（ David Harrison and Shelia Harrison ）是餐廳的常客。某天晚上，她剛替哈里森夫婦服務完，就被兩人就到位子旁邊，當時她已經連續上了兩天晚班，感到很疲憊，便擔心是不是自己做錯了什麼事。

芭拉岡回憶，當時哈里森夫婦拉開椅子，請她坐下，「他們告訴我，非常欣賞而且很喜歡我，接下來就給我一個禮品袋」。在袋子裡面的是她想都沒想過的驚喜—一支2019年別克安可SUV休旅車的鑰匙，當看到這麼貴重的東西，芭拉岡當下立馬拒絕，但是大衛堅決表示是「上帝指引他這麼做的」，要她收下。

芭拉岡對此感到非常感激，「我沒有把這個禮物當作是小費，我把它視為是上帝的禮物，這就像做夢一樣」。有了哈里森夫婦的幫助，芭拉岡可以換掉時常拋錨的2005年「Chevy Trailblazer」舊車，開著新車去接兩個孩子上下課。

不只是芭拉岡，就連她的兩個孩子都不敢相信，當天她得到車子後，立刻打電話跟孩子們說要去吃麥當勞，當她開回家時，因為出現陌生車輛，孩子們完全嚇到，甚至以為自己要被綁架了。芭拉岡笑說，「我下車之後，他們才相信我說的話，但還是以為是舊車壞掉，或者我租來的，以為我是在開玩笑，他們到現在都還是覺得很震驚」。

▼哈里森夫婦超大方送禮。（圖／翻攝自arkansasonline）

▲▼美國女服務生得到常客的禮物，是一台全新休旅車。（圖／翻攝自arkansasonline）

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關鍵字：小費,新車,Maria Elena Barragan,北美要聞

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