驗屍結果出爐！淫富商「頸部多處骨折」是自殺　律師團不服：要看監視器

▲驗屍官公布艾普斯坦死因為上吊自殺。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）死亡原因出爐，根據法醫解剖結果，確認死因為上吊自殺。艾普斯坦的律師團表示，尊重法醫調查結果，但他們希望能取得事發時監獄內的監視器畫面，從而進行另外的調查。

紐約首席驗屍官辦公室（New York City Office of the Chief Medical Examiner）指出，在解剖遺體與評估後，確認66歲的艾普斯坦死因為上吊自殺。不過聲明發出前一日，美媒《華盛頓郵報》取得最新驗屍報告顯示，他的頸部多處骨折，包括喉結（Adam's apple）附近的舌骨（hyoid bone），在一般情況下，舌骨骨折發生在他殺案件的狀況較為常見。

▲艾普斯坦涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介。（圖／路透社）



艾普斯坦律師團隨即發出聲明，希望可以取得當時監獄內的監視器畫面，他們欲自行進行調查，「沒有人應該死在監獄，當然也包含沒有認罪，也沒有違反任何監獄規定的艾普斯坦。」並強調維護犯人安全是大都會看守所（Metropolitan Correctional Center）的責任，但顯然獄方人員搞砸了。

《紐約時報》更在13日的報導中指出，當天有近3個小時，沒有任何獄方人員巡視艾普斯坦的牢房，正常來說應該每30分鐘就有一次巡視。也有知情人士向CNN透露，當時被派住的兩名看守人員，有其中一名並不是獄警，而是臨時被調來的。艾普斯坦律師團表示，他們會採取任何可能的法律行動。

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