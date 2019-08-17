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美國擬強制香菸包裝加上警告圖片！肺部病變、腳趾截肢...以加強戒菸宣傳　

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▲▼美國食品藥品管理局（FDA）公告香菸包裝新圖示 。（圖／路透）

▼FDA發佈香菸包裝新的圖像警告。（圖／路透）

實習記者陳宥芯／綜合報導

美國食品藥品管理局（FDA）15日公佈，要求煙草公司在香菸包裝和廣告加上新的圖像警告標籤，以13幅彩色圖為特色，其中包含肺部病變、帶血尿液、腳趾截肢等，藉此傳達吸菸會造成嚴重疾病。若推行順利，這將是美國35年來，首次更新香菸的警告標示。

據《路透社》報導，局長Ned Sharpless表示，鑑於菸草使用至今仍是美國可預防疾病和死亡的主要原因，因此為了確保民眾都能了解吸菸的危險後果，才擬訂出這項政策，儘管大部分民眾都知道有害身體健康，但還是有一些不為人知的風險，青少年、成年吸煙者和不吸煙者都可能不知道，吸菸可能會導致失明等疾病。

實際上，FDA並非首次提出使用圖片來阻嚇民眾吸菸，但每次都會遇到香菸生產商提告並阻撓；2012年，他被法院裁定侵犯生產商的言論自由，又質疑屍體、病變器官、癌腫瘤的圖片會挑起民眾的強烈情緒，因此敗訴，對此，他表示會更新設計，但多年來都沒有下文，因此2016年再被8個民間健康組織控告，質疑是在刻意拖延更新圖像警告。今年初當地法院裁定，FDA必須在8月提出新的圖像警告，並於明年3月定稿後實施。

駱駝牌（Camel）香菸生產商「美國雷諾煙草公司」（Reynolds American）表示，支持FDA提高民眾對香菸問題的關注，但絕不能衝擊到美國憲法《第一修正案》保障的自由權。萬寶路（Marlboro）香菸生產商「奧馳亞集團公司」（Altria）則表示，會仔細審查FDA的擬議規則及對公司業務的影響，再提交意見。

根據疾病預防控制中心的數據，美國有超過4千萬名成年人會吸煙，大約有470萬名的學生會使用至少一種煙草產品，包括電子煙。儘管美國吸菸人數在過去幾十年來不斷遞減，癮君子也由60年代佔成年人總數的40%，減至目前只有14%，不過每年仍有超過48萬人因吸菸而死亡。目前全球約有120個國家，已經改用圖像警告。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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