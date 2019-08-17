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SR-71黑鳥偵察機時速高達3.35馬赫　服役32年從未被擊落

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▲SR-71黑鳥偵察機在執行任務的34年裡締造零擊落、零死亡的傳奇紀錄。（圖／美聯社）

▲SR-71黑鳥偵察機速度太快，所以沒有導彈能夠擊中它。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

號稱「世界上飛得最快、也最高」的SR-71是美國洛克希德公司在冷戰期間所打造的一款遠程戰略偵察機，由於它的速度快到沒有導彈能夠追得上，加上強大的隱形功能，所以在執行任務的32年裡締造零擊落、零死亡的傳奇紀錄。

據美國《國家利益》雜誌報導，美國詹森總統於1964年宣布洛克希德公司開發了先進偵察機，稱為「臭鼬工程」，計畫研製一種機體雷達反射截面小到不易被探測，並且速度要達到3馬赫以上的新型高空偵察機「A-12」；之後又在A-12的基礎上發展出更厲害的SR-71黑鳥偵察機，共有ABC三種型態，總計32架。1976年7月28日當天，一架SR-71飛出時速3529.56公里（3.35馬赫）的紀錄，也就是每秒速度達到1139公尺，比AK-47步槍子彈出膛的每秒710公尺還要快。

▲SR-71黑鳥偵察機在執行任務的34年裡締造零擊落、零死亡的傳奇紀錄。（圖／美聯社）

▲SR-71黑鳥偵察機於1990年10月9日退役。（圖／美聯社）

SR-71黑鳥偵察機在1990年10月9日退役之前的32年服役生涯中，從未失敗過。因為SR-71的超音速讓它在敵方雷達螢幕上出現的時間過於短暫，加上精密的電子安擾裝置，讓敵方雷達很難準確地計算出擊落的位置。

同時，SR-71黑鳥偵察機也是第一架採用隱身技術的偵察機，黑色的機身是為了偽裝，並塗上一種特殊塗料，使得可以吸收敵方發送出的雷達，而不是反彈回去；加上機體93％都是鈦合金，和足以承受高溫飛行環境的設計，才能飛得快又高。

由於SR-71黑鳥偵察機的造價與維護費用實在太過高昂，所以美國空軍於1990年時決定將它們全數退役。SR-71黑鳥偵察機在服役的32年裡，總共飛行了8000萬公里，大部分時間裡都以3倍音速的速度飛行，被上百顆導彈鎖定後卻毫髮無傷，締造出零擊落、零死亡的傳奇紀錄。

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關鍵字：SR-71,黑鳥偵察機,A-12,隱形,雷達,國際軍武,北美要聞

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