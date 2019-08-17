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街道變身遊樂場 黃偉哲與大小奇異英雄上街開趴

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▲台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司，封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司，封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司於8月17、18日週末兩日下午3時30分開始至晚上8時30分，於南島路封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。

▲台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司，封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

17日黃偉哲市長也親臨現場，同時頒獎予這次「Zespri超水果奇異英雄兒童彩繪徵件」活動獲獎的小朋友。黃偉哲市長參觀各項闖關活動時，受到市民熱情包圍要求合影，黃偉哲市長也親切和大小朋友們擺出各種姿勢合照，與市民共度美好的週末午後。

▲台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司，封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝Zespri紐西蘭商奇異國際有限公司與市府團隊共同促成本次活動，讓前來的市民朋友能渡過如此愉快的週末，孩子們的幸福就是大人的幸福，此次活動除了讓孩子們享受上街玩耍的樂趣之外，同時也傳遞親子共樂的美好，安全遊戲助孩子們發展身心，也讓孩子們認識健康的食物，致力打造幸福宜居環境是市府團隊一直以來努力的目標，願所有市民朋友，無論成人或孩童，在這個活動中皆能感受到健康、幸福、快樂。

▲台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司，封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

暑假是出門遊玩、與家人相處、增進親子關係的好時機，為推廣親子同樂及重視兒童遊戲權益概念，此次活動封街南島路，使其搖身一變為孩子們的遊樂園，除了讓小朋友們能於馬路上盡情塗鴉、揮灑創意之外，還設置「變身基地」、「飆速跑道」、「英雄闖關」、「能量補給」、兒童劇團演出等多種特色區域與活動，現場更是直接打造兩座奇異果小果園，讓小朋友們化身超萌小小農夫，不用飛到紐西蘭，在台南也能體驗採摘奇異果的樂趣。

▲台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司，封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司，封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與Zespri紐西蘭商奇異國際公司，封街辦理「Zespri超有感封街小孩趴」活動，讓大小朋友一同遊戲，體驗健康好吃又好玩的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除此之外，活動現場還提供了奇異果、奇異果冰沙、餅乾等相關點心供民眾品嚐，新奇又有趣，再加上多種闖關遊戲讓大小朋友玩得不亦樂乎，在暑假共創親子同樂的美好回憶！

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關鍵字：遊樂場,黃偉哲,奇異英雄,開趴

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