台南新增一例本土登革熱累計19例　黃偉哲視察東區大同里防治情形

▲台南市長黃偉哲率員前往東區大同里，視察登革熱防治情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區大同里疫情於解除後，8月14日夜間新確診1例本土登革熱病例，目前本土登革熱病例累計19例，境外移入病例累計27例，台南市長黃偉哲15日率員視察東區大同里防治情形。

黃偉哲市長15日率領衛生局、環保局、東區區公所及大同里里長等共同視察社區環境，黃偉哲市長再次呼籲，全體市民應務必每日「巡、倒、清、刷」及做好防蚊措施，尤其於降雨過後更要加強巡查，市府與市民共同合作，才可有效防堵疫情擴散。

第19例病例為50多歲女性，居住地於東區泉南里，無慢性病史，在8月9日出現畏寒現象曾至東區診所就醫，8月10日因感胃部不適再至中西區診所就醫，經體溫量測為38.5℃，8月11日因腰痛至醫院就醫，當日無發燒，8月12日出現口乾舌燥及胃部不適於隔日再至中西區診所就醫，登革熱快篩NS1陽性通報。8月14日夜間確診為登革熱病例（PCR陽性）；病例目前住院治療中。

個案平日活動以住家東區泉南里及工作地北區北華里為主，每週假日會至東菜市場1次約1個小時，個案住家距離大同里第18例病例約180公尺，初判感染源於居住地環境，8月14日已針對個案居住活動地執行噴霧罐噴藥作業及孳生源清除，規劃於8月16日進行戶內外環境化學防治噴藥及加強孳生源清除。第18例東區大同里原為9月7日解除，現增第19例東區泉南里，將延至9月9日解除東區社區監測。

依據中央氣象局資料顯示，台南地區仍會出現大雨情形，黃偉哲市長再次強調，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。