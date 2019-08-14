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延平王鄭成功395週年聖誕祭典　黃偉哲主祭恭祝成功祖聖壽無疆

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▲台南市長黃偉哲8月14日參與鄭成功祖廟所舉辦之中樞秋祭典禮「延平王鄭成功395週年聖誕慶祝活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲8月14日參與鄭成功祖廟所舉辦之中樞秋祭典禮「延平王鄭成功395週年聖誕慶祝活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8月14日參與鄭成功祖廟所舉辦之中樞秋祭典禮「延平王鄭成功395週年聖誕慶祝活動」，擔任主祭官，今年更適逢延平王綬升玉皇大帝，所有主祭官、陪祭官身著黃袍五龍衣，祈求國運昌隆，人民幸福安康快樂。


▲台南市長黃偉哲8月14日參與鄭成功祖廟所舉辦之中樞秋祭典禮「延平王鄭成功395週年聖誕慶祝活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長表示，今天是成功祖聖壽無疆，歡慶395週年聖壽的大日子，成功祖今年更榮陞玉皇上帝，許多的信徒、鄉親以及廟裡面各位委幹事，都非常踴躍，尤其是理事長，捐了淨手亭還贊助成功金，相信成功祖，也就是現在的玉皇上帝一定會保佑所有信眾闔家平安，健康順利。

▲台南市長黃偉哲8月14日參與鄭成功祖廟所舉辦之中樞秋祭典禮「延平王鄭成功395週年聖誕慶祝活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年是鄭成功祖廟第3年結合電子支付推出線上祈求「成功金」（發財金）活動。「成功金」又稱「錢母」，是鄭成功祖廟借給信徒的小額現金，每份600元，有預祝發財，事業成功之意，今年共抽取36名參加活動的信徒，黃偉哲市長在祭典後抽出前10名幸運者。

▲台南市長黃偉哲8月14日參與鄭成功祖廟所舉辦之中樞秋祭典禮「延平王鄭成功395週年聖誕慶祝活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華鄭成功文化協會開元佛殿表示，10月12日將於嘉義縣溪口鄉舉辦「玉皇文化節」，將有萬人金龍黃袍盛裝祭天儀式及宴請諸天神佛的御宴科儀，歡迎海內外各界蒞臨觀禮。

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關鍵字：延平王,鄭成功,聖誕,祭典,黃偉哲,成功祖,聖壽無疆

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