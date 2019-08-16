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黃偉哲率市府團隊　向議會專案報告0813台南治水方案

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▲台南市長黃偉哲8月16日率等市府團隊，出席議會「0813水患處理及治水方略專案報告」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲8月16日率等市府團隊，出席議會「0813水患處理及治水方略專案報告」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8月16日，出席議會「0813水患處理及治水方略專案報告」，黃偉哲報告指出，台南市8月13日遭遇強降雨而多處淹水，感謝議員對各項綜合治水建言，並充分支持治水經費編列，促使水利防洪建設工作能順利推展；面臨極端氣候挑戰，破紀錄雨量一再發生，人類工程有其極限，將持續進行治水工作。

黃偉哲表示，台南易淹水面積全國最大，治水一向是台南施政的重點之一，尤其市轄內有多條的河川及排水，屬中央管河川有5條、中央管區域排水5條、市管區域排水162條，如要全部完成整治10年重現期排水設計標準，25年重現期不溢堤，則需花費約600億元，統計至2019年，中央目前共補助約334.6億元治水預算，只補助了近5成5。

8月13日約凌晨3時左右台南市受西南風及海陸風效應影響，開始有局部大雨發生，氣象局於凌晨3時32分許，發布大雷雨特報，市府災害應變中心於上午5時30分將原三級開設調升為二級一階開設，由市長親自坐鎮主持，考量市民生活及交通行車安全，於上午6時12分宣佈台南市停班停課。

本次813豪雨主要集中在仁德、歸仁、永康一帶，12小時累積雨量約50年重現期，已超過10年重現期排水設計標準，再加上三爺溪排水從萬代橋以下都還沒完成整治，只能容許2~5年重現期，導致中上游水位高漲而造成內水無法靠重力排除，且短時間的強降雨也造成三爺溪排水水位一度超過堤防高度，加上靠近中華醫事科技大學堤防尚未達到保護標準而導致溢堤災害，另因高漲的水位使得內水排放受阻，導致市區排水、雨水下水道及道路側溝之排水系統宣洩不及，造成部份低窪地區積淹水，須靠抽水機組進行抽排處理。經統計共有12區、103路段、1449戸積淹水通報。

本次淹水區域主要集中在三爺溪排水沿線，三爺溪流域最上游自古為鯽魚潭所在，地勢低窪，排水條件先天較為困難，尤其三爺溪是中央管區域排水，全線整治係由經濟部水利署第六河川局主辦，在縣市合併前並沒有進行整治工作，導致每年都遇雨則淹，縣市合併後為有效解決三爺溪排水沿線水患問題，極力向中央建議應優先辦理治理工作。

0813當天降雨量均超過國家災害防救科技中心所定義之「短延時致災降雨」，即3 小時累積降雨量130mm。而最大10分鐘、1小時雨量、3小時及6小時累積雨量也超過2018年0823豪雨降雨強度。短時強降雨最大10分鐘雨量都超過18mm，主要發生在永康、仁德、歸仁及市區內，歸仁區最大甚至高達22.5mm；另最大時雨量以歸仁區109.5mm最大、永康區98mm次之，皆已超過現有道路側溝可容納能力（約8~12mm/10分鐘）及雨水下水道箱涵防護標準（約60~70mm/每小時）。若以3小時最大累積雨量來看，以永康區196mm 最大，其次是歸仁區（188.5mm）、仁德區（183mm）及東區（180mm），已達中央氣象局3 小時累積雨量100mm 以上之豪雨特報類型。

市府自2012年配合中央開始進行三爺溪排水整治工程，總治理經費約90億元，目前已經投入34.77億元，包括中央補助26.92億元及市府自籌7.85億元，工程包括主、支流整治，滯洪池1座、抽水站6座，完成之應急工程，已經陸續發揮成效，淹水面積已經大幅減少，顯示這幾年來各項整治及應急工程已有初步整治成效。

三爺溪排水目前上游已陸續完成整治，整治後河道寬度將由既有13公尺拓寬至20公尺，並濬深河道1.5公尺，預計於108年底完成；另萬代橋改建工程及中下游至二仁溪出口整治工程，預計將既有河道寬度39公尺拓寬到60公尺，辦理期程為2019年~2023年，總經費約31億5500萬元，預計三爺溪主流全線整治完成後，整體水位約可下降1.77m，如萬代橋能先完成改建拓寬河道，可有效增加通水斷面，可將水位下降至50cm以上，降低淹水風險。

每次颱風豪雨均是對台南市治水工作做檢驗，後續市府會持續爭取前瞻基礎建設計畫，包括菁寮、劉厝、虎頭溪、六塊寮、三爺溪等排水做系統性整治，治水是持續性的工作，無法一蹴可幾，未來仍將繼續與中央合作，並尋求議會支持共同推動。

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