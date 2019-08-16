藍軍要求黃偉哲全市淹水區總體檢　放寬淹水補助標準

▲藍軍要求市長黃偉哲，全市淹水區總體檢，並放寬淹水補助標準。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市是813水災重災區，國民黨團書記長蔡育輝表示，黨團一再反映台南訂定的10年防洪計畫根本無法因應全球急端氣候變化，市府至今提不出改善方案，淹水補助更是斤斤計較民怨四起，50公分淹水標準是養豬時代標準，請黃偉哲儘量放寬淹水補助標準，針對排水系統進行總體檢，在這會期提出修正方案。

台南市是813水災的重災區，國民黨團書記長蔡育輝表示，國民黨團一再反映台南訂定的10年防洪計畫根本無法因應全球的急端氣候變化，市府至今都提不出改善方案，淹水補助更是跟災民斤斤計較民怨四起，50公分淹水標準是養豬時代的標準，早已不合時宜，請黃偉哲儘量放寬淹水補助標準，針對排水系統進行總體檢，在這會期提出修正方案。

蔡育輝書記長指出，市民近年來飽受淹水之苦，但每次檢討後就船過水無痕，淹水仍是市民之痛，國民黨團也積極反映民怨，要求市府提高10年防洪計劃每日下雨24小時雨量不超過250到300毫米標準，但截至目前為止市府仍用經不起考驗的標準來面對極端氣候，淹水50公分才補助的標準，那是養豬的標準已不合時宜被災民罵翻，更導致災民跟公所爭執不斷，淹水20公分沙發、家具都報銷，市府應儘量放寬淹水補助標準，希望這會期能送出修正案。



議員蔡淑惠直批，市府813水災報告根本在卸責，市民在乎的不是中央或地方政府花多少錢，要的是台南的治水方向和方案，地方老一輩對水文非常清楚，政府治水專家卻把抽水站蓋的比蓄水箱涵高，這樣水怎麼抽的出去，更嚴重的是政府各局處各自為政，光一個側溝，前端由工務局和區公所負責，側溝的末端，由水利局主導，各自為政之下，治水越整治淹水越嚴重。

議員林燕祝則要求市府儘速進行排水系統總體檢，她說，永康淹水嚴重就是側溝不通，就像人的血管不通當然會出問題，她積極爭取的大灣路兩巷排水改善工程，一個流標4次，一個流標8次，側溝沒做當然淹水嚴重，為何會流標，市府應找出原因，在此同時更急需在全台市淹水地區做總體檢，為淹水地區把脈。

議員曾培雅說，東門路和自由路一帶，每年淹水，她每年質詢，賴清德的治水被罵得臭頭，現在改朝換代，大家都把希望寄託在市長黃偉哲事長身上，希望淹水問題真能解決。議員盧崑福也諷刺的說，市府不斷宣傳台南市9百多公里下水道最長，結果大雨來時發揮功能了嗎？國外雨水下水道都能開車，台南能嗎？要做就做最大的。

議員王家貞也指出，台南市水患全國知名，民意代表每逢淹水接電話都接到手軟，賴清德的治水績效糟蹋市民對執政者的信任，淹好淹滿一直是鄉親的痛，這次大同路1段241巷住戶哭著在半夜3時多陳情，她要求市府半夜一定要有處理窗口，也提醒政府鍵盤手功能不是修理反對黨，而是即時發部水災相關訊息以安民心，不要讓市民驚惶不知所措。