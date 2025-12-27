說完「吃不下飯」突猝逝！急診醫曝低溫奪命瞬間：一天多人OHCA

▲近日連續低溫，急診醫師分享急診室的狀況，短短一天內就收治多名OHCA的患者。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

一名急診醫師分享，長期在急重症第一線觀察到，只要第一波寒流來襲或氣溫突然下降，急診室便容易出現到院前心肺功能停止的案例。近期氣溫轉冷，短短一天內便接連處理多起OHCA個案，讓他感嘆死亡往往來得無聲無息，也提醒民眾及早與家人談好準備，才能在突發時刻減少遺憾與衝擊。

該名醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎念」指出，其中一名患者早上仍與家人通話，僅提到「有點吃不下」，未料返家後即倒地不起，家屬發現時已失去意識。患者妻子情緒潰堤，不斷哭喊丈夫未留下任何交代，讓她難以承受突如其來的離別，現場氣氛令人鼻酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

低溫奪命瞬間

醫師也分享另一名OHCA個案，患者自述全身無力後狀況急轉直下，在送醫途中尚有生命跡象，抵達急診室後卻迅速失去意識。經短時間急救後，家屬選擇停止搶救，接受患者離世的事實。

▲近日連續低溫，急診醫師分享急診室的狀況，短短一天內就收治多名OHCA的患者。（示意圖／ETtoday資料照）



患者妻子表示，丈夫本身罹患癌症，生前已多次交代若發生意外希望自然離開，因此儘管悲痛不已，仍能在當下做出決定。醫師形容，這樣的準備，讓生者在面對死亡時，多了一分坦然與安定。

生死需先約定

急診醫師感嘆，死亡從不會等人準備好才發生，往往在毫無預警的情況下降臨。若能事先與家人溝通醫療意願與臨終選擇，將有助於減少突發狀況下的痛苦與掙扎。

他呼籲民眾，面對生死議題不需忌諱，提早做好準備，才能在關鍵時刻讓逝者得以安息，也讓留下來的人心中少一些自責與不安，真正做到生死兩相安。