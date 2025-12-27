陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

▲貨櫃港。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國人大常委會27日召開會議，表決通過新修訂的對外貿易法，將於明年3月1日起實施，明確寫入「維護國家主權、安全、發展利益」。

新華社報導，此次修訂對外貿易法，是貫徹落實黨中央推動對外貿易高質量發展的決策部署，是中國在全球經貿格局深刻變化、國際規則加速重構背景下的重要舉措，對推進高水平對外開放、維護對外貿易秩序、保護對外貿易經營者合法權益，具有重要意義。

這部新修訂的法律共十一章八十三條，明確寫入「維護國家主權、安全、發展利益」，同時增加「對外貿易工作應當堅持服務國家經濟社會發展，推進貿易強國建設」等規定。

在落實改革舉措方面，對國家主動對接國際高標準經貿規則、積極參與國際經貿規則制定等作出規定，並將跨境服務貿易負面清單管理制度、支持和促進對外貿易新業態新模式發展、支持和鼓勵發展數字貿易、加快建立綠色貿易體系等改革舉措上升為法律制度。

為進一步優化對外貿易發展環境，法律明確國家加強與對外貿易有關的知識產權保護，提升對外貿易經營者知識產權合規水平和風險應對能力；建立貿易調整援助制度，穩定產業鏈供應鏈等。

報導還提及，新修訂的對外貿易法還豐富完善了「對外鬥爭法律工具箱」，補充完善了相應反制措施，完善了相關法律責任。