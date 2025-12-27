　
韓國脆友掀「哭窮挑戰」　吃泡麵曬厚重紙鈔炫富！弱勢族群哭了

▲▼韓國網友在社群平台Threads掀起「窮困挑戰」，藉此向社會展現名車、豪宅、頭等艙、名牌包等。（圖／翻攝自Threads）

▲韓國網友在社群平台Threads掀起「窮困挑戰」，藉此向社會展現名車、豪宅、頭等艙、名牌包等。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近期韓國網友在社群平台Threads掀起一股名為「窮困挑戰」的網路潮流。用戶在貼文中自稱「令人厭煩的窮困」，描述自己生活拮据，但附上的照片卻與文字形成鮮明反差，展示名車、豪宅泳池、昂貴名牌包與現金堆疊等奢華場景。此現象迅速在社群網路擴散，引發網友與藝人兩極評論。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》，近期在Threads等社群平台掀起「窮困挑戰」的發文熱潮。一名用戶在泡麵頂部疊滿一張又一張厚重的5萬韓元紙鈔，並寫道「令人厭煩的窮困，今天又只有這麼一餐」。另一名用戶則曬出名牌包、香水與皮夾，宣稱自己生活困難。

▲▼韓國網友在社群平台Threads掀起「窮困挑戰」，藉此向社會展現名車、豪宅、頭等艙、名牌包等。（圖／翻攝自Threads）

還有韓國網友發文宣稱，坐飛機頭等艙卻只能吃泡麵和海苔飯捲；也有人分享受價1500萬韓元的知名品牌嬰兒推車的照片；或是附上在保時捷駕駛座拍攝名錶的照片，文字卻聲稱「窮困到連加油的錢都沒有」；以及有人在豪宅泳池中嬉戲，附上「沒錢去游泳池，只好在家裡玩耍」等文字說明。

部分網友批評，「真正在貧困中成長的人，這種陰影和創傷一輩子都難以忘懷，那些貼文簡直是在嘲弄他們」、「貧窮不是拿來開玩笑的題材」。也有人指出這種挑戰凸顯社會對經濟能力的過度重視，「這只是凸顯出精神上的貧困感」。

▲▼韓國網友在社群平台Threads掀起「窮困挑戰」，藉此向社會展現名車、豪宅、頭等艙、名牌包等。（圖／翻攝自Threads）▲▼韓國網友在社群平台Threads掀起「窮困挑戰」，藉此向社會展現名車、豪宅、頭等艙、名牌包等。（圖／翻攝自Threads）

韓國男團「神話」成員金烔完在社群媒體上表達立場，回憶自己曾與母親住在半地下室，強調對於窮困一詞其實非常敏感，呼籲尊重那些真正生活拮据的人，「這看似是自嘲，實際上是在把他人的創傷當作用來嘲諷的道具！有些話，即便是為了搞笑，也不應該說出來」。

專家分析，此現象與韓國社會的財富不均密切相關。崇實大學社會福利學部教授許埈綬表示，「經濟快速成長的過程中，社會標準過度依賴經濟能力，促使個人透過展現財富來獲得認同。網路社群將貧窮戲劇化的行為，也反映出大眾對弱勢群體的現實困境缺乏理解。」

許埈綬進一步強調，社會應重視對弱勢群體及社區的關注，而非將其困境當作娛樂消遣。

