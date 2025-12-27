　
地方 地方焦點

睽違12年雲林跨年再現　維安規格、交通攻略一次看！

▲睽違12年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲睽違12年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

隨著跨年活動即將到來，雲林縣政府高度重視跨年晚會期間的民眾安全，昨（26）日邀集文化觀光處、警察局、衛生局、消防局及交工局等單位，召開跨局處會議，針對跨年晚會的維安、交通動線與應變機制進行討論，確保活動平安順利。

秘書長曾元煌表示，這場跨年晚會是雲林縣政府睽違12年再度舉辦，縣府對此十分重視，除自籌備初期即以最高規格進行整體安全規劃與管控，更特別召開跨局處會議，強化現場安防、動線規劃與跨機關協調。亦將於29日進行實際演練，全面檢視各項應變流程，務求讓參與民眾安心、安全。

▲睽違12年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，針對12月31日跨年晚會的整體維安與應變措施，由縣長擔任總指揮，成立「四部十七組」跨局處應變架構，整合行政指揮、資訊通報、現場安全及交通疏運等系統，確保第一時間掌握狀況、即時處置。活動場地採封閉式管理，僅開放1、2、4號三處出入口，並於各入口配置警力，針對入場民眾攜帶物品進行嚴謹檢查。

▲睽違12年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

警察局長黃富村指出，跨年晚會期間將提高警力能見度與巡邏密度，並針對活動場域進行人、車、場全面檢視，同時持續執行網路巡邏，針對社群媒體上可能出現的恐嚇、危安訊息或散布不實恐慌內容加強偵防，若有涉及公共安全之行為，將即刻依法處置。同時也會公告禁止攜帶入場的物品清單，如大面積看板、危險物品等，全面提升安檢等級。
 
消防局長林文山表示，活動當天將於重要出入口及關鍵疏散位置部署3部照明車，並配合衛生局規劃救護能量，派遣救護車及救護人員待命；另針對跨年煙火施放，已要求承包廠商落實安全防護，並於施放後執行落焰巡檢，避免意外發生。

▲睽違12年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
衛生局長曾春美說明，跨年夜將設置3處醫護站，整合醫院醫師、護理人員與救護車資源，同時規劃大量傷患救護動線與後送分流機制，避開人潮密集區域，確保緊急醫療即時順暢。

交通方面，交工局指出，活動前後將實施分階段交通管制與周邊禁停措施，第一波道路封閉管制路段：建成路側車道（永興路至學府西路），管制時間為12月30日09:00起至115年1月1日01:00。

▲睽違12年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

第二波道路封閉管制路段：永興路慢車道(虎興東二路-建成路，北行方向)、建成路(永興路-學府西路)、永興南三街(虎興東二路-建成路，雙向)、虎興東二路(永興路-永興南三街，雙向)、站前東路(建成路-虎興東五街)，管制時間：12月31日16:00起至2026年1月1日01:00，管制方式：除持交通管制區(持通行證及工作車輛進入管制區)外，禁止各種車輛進入。

路邊禁止停車管制時間則自2025年12月30日09:00至115年1月1日01:00。禁停管制路段：建成路(永興路-學府西路)、虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街(虎興東二路-虎興南路)、永興南五街(建成路-虎興南路)、永興南七路(建成路-虎興南路)、虎興南路(雲92-永興南七路)、永興路慢車道(雲92-虎興東二路)；管制方式：雙側路邊禁止車輛停放。

▲睽違12年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
停車場部分，當天於會場周邊學府西路及高鐵特定區內設置近4300個汽車車席停車場，於永興南五街設置8000個機車車席停車場；參加活動民眾可透過現場指引牌面指引停放於各停車場。

另同步啟動接駁疏運服務，12月31日下午4時30分起，將於斗六火車站後站、斗南火車站、虎尾圓環及西螺轉運站設置接駁車往返會場；活動結束後，自晚間10時30分至翌日凌晨1時30分提供返程接駁，班距20分鐘一班，並視人潮狀況機動加班。同時，台鐵亦配合活動加開班次，北上「斗六→彰化」斗六站01:10開、，南下「斗六→台南」斗六站00:55開、斗南站01:03開，方便民眾返程。

▲睽違12年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲縣府將於縣立田徑場舉辦2026跨年晚會，公開交通資訊供民眾參考路線。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

