快訊／郝龍斌替吳敦義傳話給郭台銘！劉宥彤預告「吳郭會」將登場

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨內整合作業至今無法完成，鴻海集團創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤16日表示，國民黨副主席郝龍斌15日有代替黨主席吳敦義見過了郭台銘，也傳達了跟吳敦義想要見面的想法，郭台銘也沒有排斥，所以有可能會去安排雙方會面。

劉宥彤說，郝龍斌在會面時送了《郝伯村回憶錄》給郭台銘，兩人閒話家常了很多；對於是否有勸退之意，劉宥彤說，她不在現場，但常理判斷不會有這樣的事情，應該會先表達善意。

至於國民黨是否有換掉韓國瑜的可能性，劉宥彤表示，這種事絕對不會是郭台銘能夠安排、策動的事情，這些都高估了。最重要的2020的大選攸關台灣的前途，也攸關兩千三百萬同胞的福祉，她相信「民意」最後會產生最好的結果。

她指出，其實選民焦慮都是來自於中華民國的未來，台灣在中美貿易以及現在的國際環境情勢之下，需要找到一個什麼樣的方向跟定位，她認為對郭台銘而言，並沒有求取任何的位置或是名利權位，針對2020大選，到目前為止他並沒有參選的準備，都是外界臆測。

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

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