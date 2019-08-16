快訊／「郭柯王」同框確定破局！　18日桃園三結義剩柯文哲獨自出席

記者呂欣玫／綜合報導

郭柯王結盟的態勢逐漸成形，外界期待三人會在18日桃園巨蛋的千人祈福宗教活動上公開合體，不過，根據內情人士透露，鴻海集團創辦人郭台銘不會出席該活動，而前立法院長王金平也以已經安排中部行程為由確定不會出席。換言之，這場原本被設定在桃園要三結義同框活動，最終恐怕只留下台北市長柯文哲一人獨自出席。





▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

郭台銘幕僚劉宥彤15日中午跟北市府顧問蔡壁如、王金平幕僚中午會面，時間大約半個小時，討論18日的法會活動公開會面；她表示，王金平當天下午有台中行程，時間也不太確定，而柯文哲會在桃園走他的行程，就是順其自然，只是剛好三方都收到這個邀請。

對於郭台銘是否出席18日宗教活動，劉宥彤16日表示，18日並不是三方約好的行程，只是幕僚在整理大家目前拿到的邀約中，發現有一個共通的行程，由於這個時間上，不見得能夠三個人都在同樣的時間，結論是順其自然，大家就是各自去也不一定，所以不是一定會碰得到，但是「現在我們可能去的機率不是很高」

至於王金平是否如期出席，王金平16日受訪時表示，因害怕高鐵會誤點，所以為了趕原來已經安排好的中部的行程，去的可能性非常少，接著又強調，「我這個意思就是不會去的意思」