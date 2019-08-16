郭柯王桃園結義變「不強求」　李正皓：誰放心與空殼政黨合作

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平18日將於桃園巨蛋千人祈福活動上會面，但郭台銘幕僚劉宥彤說，目前還沒確定三方是否一同出席，也不強求當天公開碰面。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，「柯文哲成立的台灣民眾黨與『空殼公司』沒什麼兩樣，而誰又會放心與這樣的『空殼政黨』合作？」

劉宥彤15日中午與北市府蔡壁如、王金平幕僚會面，討論18日會面事宜。隨後，劉宥彤受訪時表示，柯文哲當天在桃園安排整天的行程，王金平下午有台中行程，王金平跟郭台銘還在考慮要不要去，目前都還有其他行程，不確定三方是否一同出席，也不強求當天公開碰面，一切順其自然。

對此，李正皓16日透過臉書表示，經過這陣子的觀察，明眼人都看的出來柯文哲成立的台灣民眾黨與「空殼公司」沒什麼兩樣，而誰又會放心與這樣的「空殼政黨」合作？

李正皓指出，買空賣空的「空殼公司」有三個特徵，第一，成立時轟轟烈烈，公司員工寥寥可數；第二，談理念時宏觀遠大，運作時毫無進度；第三，募資時獅子大開口，分紅時支支吾吾；台灣民眾黨成立至今的表現，與空殼公司的三個特徵有著高度的相似性。

▲柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

李正皓提出三點質疑，第一，若柯文哲真有心成立政黨來彌補自身組織不夠完善的缺點，為什麼至今仍然不見台灣民眾黨的組織架構、黨務幹部與基層黨工？

李正皓提到，第二，若柯文哲真有心成立政黨來延續蔣渭水的理念與精神，為什麼至今仍不見台灣民眾黨對任何一個社會或政治議題表態、發聲，甚至說爭取認同？第三，若柯文哲真有心成立政黨來與郭台銘分進合擊，為什麼至今仍不見柯文哲主動釋出願意與郭台銘打這一仗的實質付出？

李正皓還說，郭台銘在政治上雖然經驗不多，可謂是郭不懂，但談到經商，郭台銘的能力可是全世界都排得上的人物，一個縱橫商場數十年的商業強人，又怎會看不穿柯文哲企圖利用「空殼政黨」買空賣空的小把戲？以此觀之，郭、王、柯本的碰面，從「桃園三結義」變成「順其自然不強求」一點也不奇怪。

▲台灣民眾黨創黨大會，柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

針對為什麼不表態與郭台銘合體參選，根據廣播節目「POP撞新聞」16日播出內容，柯文哲接受專訪時表示，郭台銘希望「郭柯配」，但他拒絕郭台銘了，他當過醫生，生死看很多了，不把名利放那麼重，「我要當副手自己選就好了」，且當年前總統李登輝也是答應林洋港只當一任，他何必去講這個。

被問到18日郭、柯、王合體，柯文哲說，「這是應觀眾要求給大家看的。」被問到郭柯王結盟，柯文哲糾正主持人，是「郭王柯」，並強調他只要安安心心當台北市長就好，「我還是支持郭選，他不選我就要回家長考。」並指無論如何都會是母雞。

針對劉宥彤說不強求18日當天郭台銘、柯文哲、王金平公開碰面，一切順其自然，柯文哲16日受訪沒正面回應，只說「人家說順其自然，就順其自然。」