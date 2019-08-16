邱顯智沒接受慰留　林亮君宣布參選時代力量黨主席

▲台北市議員林亮君。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量黨主席邱顯智請辭黨主席，時代力量決策委員會13日開會，決議全力慰留邱顯智續任黨主席。時代力量決策委員、台北市議員林亮君16日召開記者會表示，邱顯智不接受慰留，而她自己將投入時代力量新一任黨主席選舉。

林亮君表示，四年半前，時代力量誕生於社會力川流不息的改革浪潮，「人民的立法院」這不僅代表著時代力量對立法院的期待，也是這個黨對自己的期許。

林亮君指出，時代力量的存在，就是因為許許多多的年輕人、台灣人相信，一份對公平正義的堅持、一張投下的選票，一個微小的行動就能讓一切不同，「關心政治，就能創造改變」，她認為這是時代力量所代表的價值。



林亮君提到，仍有許多時代力量的夥伴，像是陳志明、吳佩芸、廖郁賢站在街頭、路口宣講，各種社會議題、倡議理念與價值，就是為了讓更多人可以關心政治，在未來一起創造改變，「儘管黨這幾個月發生很大的動盪，但我相信，這個價值不曾動搖」。



林亮君提及，時代力量成立至今，在建黨工程隊總隊長林昶佐、第一任黨主席黃國昌、第二任黨主席邱顯智，以及每一位夥伴的一路努力下，從一個全無基礎的新興政黨，到在國會成立黨團、全國成立14個地方黨部、並在去年增加了16位地方縣市議員，這個黨還在成長，伴隨著眾多對台灣、對社會懷抱熱情理想的夥伴，蓬勃的生命力，未來也將繼續成長。

▲時代力量黨主席邱顯智宣布辭退黨主席。（圖／記者張榮恩攝）



林亮君表示，回顧這四年，台灣社會正大步向前邁進，許多長年的社會沉痾，一點一點透過改革正在改變，對中國大陸的抵抗力，也越發地堅實，來自國會的監督與支持，是這之中重要的關鍵，面對即將到來的大選，台灣在前進，時代力量也必須繼續前進。



林亮君指出，時代力量集合社會上原本在各處奮鬥的朋友投入政治工作，去年，她是全台四十位議員候選人之一，就和現在桃園的林佳瑋、信義的陳雨凡、鳳山的陳惠敏、新竹的高鈺婷、淡水的張衞航一樣，她也曾一步一腳印，走遍市場、路口，一雙手一雙手，拜託選民將改變台灣的責任與信賴，交付到她和時代力量的身上。



林亮君強調，現在時代力量需要繼續往前的動力，「我要守護這個黨成立至今的成果，讓它繼續為台灣承擔更大的責任！我是林亮君，我要和時代力量一起前進！」

時代力量決策委員共有15位，包括邱顯智、林昶佐、洪慈庸、柯一正、林于凱、高潞・以用、陳惠敏、李柏毅、陳薇仲、林亮君、陳志明、曾玟學、徐永明、林易瑩、蕭新晟。

不過先前高潞・以用已遭停權、林昶佐、洪慈庸則宣布退黨。而根據時代力量黨章規定，決策委員會成員互選黨主席，若黨主席因故出缺時，由決策委員會重新改選，改選後的主席任期，到原任期屆滿。