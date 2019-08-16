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傳親民黨不滿未告知組黨　柯文哲：不用跟其他政黨報備

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記者林銘翰／台北報導

2020選戰白熱化，台北市長柯文哲日前宣布籌組台灣民眾黨，企圖推出立委人選搶佔2020國會席次。不過柯文哲過去與親民黨主席宋楚瑜交好，傳出親民黨因不滿柯文哲組黨前未事先告知，因此不排除9月將自推總統人選。對此，柯文哲16日受訪時表示，參政是人民的權利，「我們要組黨不用去跟其他政黨報備，這樣也沒有道理」。

2020年總統選舉競爭激烈，傳出親民黨不排除徵召前內政部部長李鴻源，擔任明年選戰母雞，最快9月初定案。對此，李鴻源接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示「沒有這樣的事」、「我們（親民黨）很久沒聯絡了」；李鴻源胞弟、親民黨總召李鴻鈞也否認傳言，表示親民黨內部也沒有開會討論此事。

柯文哲16日於市府受訪時表示，參政是人民的權利，關於這次的組黨，「以後真的要寫一本創黨烏龍記」。他認為，參政是人民的權利，「我們要組黨不用去跟其他政黨報備，這樣也沒有道理」。

至於親民黨不排除自推總統人選，柯文哲說，每一個政黨都有資格推出自己的總統候選人，在合法情形下也是它的權利，「這個我都沒有什麼評論」。

此外，根據綠黨15日公布民調，分別針對2020大選以及政黨認同進行分析，在柯文哲宣布籌組台灣民眾黨後，國民黨與民進黨的支持度並沒有受到明顯影響，但時代力量的支持度只剩下6.9％，而獲得11.9％支持度的台灣民眾黨，未來有望成為藍綠之外的第三大黨。

對此，柯文哲表示，成住壞空、生老病死，時代力量只是最近比較亂，有時候又可能突然復興起來，什麼都有可能。而每個團體總是會遇到困難，現在一下子連黨主席都跑掉了，還反問「所以他們黨主席要換誰」？

▲▼台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

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關鍵字：柯文哲,宋楚瑜,台灣民眾黨,親民黨,時代力量

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