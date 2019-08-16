快訊／ 柯文哲再鬆口：我還是支持郭台銘選總統





▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選進入白熱化階段，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平結盟趨勢明朗化，三人預計18日在桃園一同出席宗教活動。對於是否接受「郭柯配」，柯文哲日前接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，已拒絕郭台銘，「我要當副手自己選就好了」。

對於跟郭台銘比較合，還是王金平？柯文哲表示，跟郭台銘比較合，「我是獅子，他是老虎，還是比較合」，我們這種反而個性簡單。至於王金平像是哪種動物？柯文哲笑說，比較像狐狸。

柯文哲指出，他有建議郭台銘選總統，郭台銘希望「郭柯配」，但他拒絕郭台銘了，他當過醫生，生死看很多了，不把名利放那麼重，「我要當副手自己選就好了」，當年前總統李登輝也是答應林洋港只當一任，他何必去講這個；此外，台北市還有很多工程還沒開工，選台北市長的時候，也沒跟大家說之後會跑去選總統，自己也不喜歡這樣。

被問到18日郭、柯、王合體，柯文哲說，「這是應觀眾要求給大家看的。」被問到郭柯王結盟，柯P糾正主持人，是「郭王柯」，並強調他只要安安心心當台北市長就好，「我還是支持郭選，他不選我就要回家長考。」並指無論如何都會是母雞。

柯文哲還說，王金平就是想太多。主持人問「王金平是不是想要選？」柯文哲回應，「對啊，我也不曉得，王金平講了一大堆，意思就是那樣。」