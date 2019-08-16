北市府強拆北投違建車商　柯文哲：任內很大的污點

▲北市府建管處16日一早帶隊要拆除北投區立賢路上的違建二手車商，北市汽車工會率百人到場舉牌抗議。（圖／記者趙永博攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市北投區知名的承德汽車商圈，由承德路四段至六段大約有3、4百間車行及保養車商，但卻有不少業者在市府規劃的農業用地上，搭建鐵皮違建來營業，16日早上7時許由台北市建管處帶領，針對2015年9月以後的6處新違建，進行強制拆除。台北市長柯文哲16日表示，這個案子內部會做深刻的檢討，還說「這是我當第一任台北市長一個很大的污點」。

依據北市都發局的公告表示，位於北投區承德路六段臨449之5號的構造物，已經違反25條、86條及違章建築處理辦法第2條的規定，台北市政府在今年7月24日發函給業者，表示將會強制進行拆除。市府人員帶著怪手及相關人員，16日一早與北投分局警方，到立賢路上的二手車行待命，準備進行拆除作業。

柯文哲表示，這案子內部會再做深刻的檢討，過去的大彎北段、內湖五期等案還可以推給馬英九、郝龍斌前朝，但立賢路這種大規模違法的建築物，他的確要深深地自我檢討，「我們實在是太丟臉了」。

柯文哲也說，法律是給人民遵守用的，不是給人民參考用的，所以法一旦訂了就要遵守，執行上有困難就要修改，而不是訂在那裡大家不遵守，搞到最後「有關係的沒關係、沒關係的有關係」。他說，這個案子內部會做深刻的檢討，直言「這是我當第一任台北市長一個很大的污點」，從都發局到建管處內部都會做處理。