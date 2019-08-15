獨得73億元義大利樂透頭獎　這家酒吧6年來第3次開出大獎

▲義大利超級大樂透（SuperEnalotto）日前開出2億900萬歐元（約新台幣73億元）的獎金。（圖／翻攝自Superenalotto）

實習記者范芷菱／綜合報導

義大利超級大樂透（SuperEnalotto）日前開出了歷年來最高額頭獎，由一位幸運兒獨拿2億900萬歐元（約新台幣73億元）的獎金，超過了歐洲樂透彩（EuroMillions）的最高頭獎金額1億9000萬歐元（約新台幣38億元）。開出中獎號碼的酒吧老闆波基（Guglielmo Poggi）表示，「我怎麼會知道是誰買的，一大堆人進來買彩券，但確實是我印出來的。」

▲酒吧老闆波基（Guglielmo Poggi，左）與妻子（右）一同舉杯慶祝。（圖／美聯社，下同）

據義大利la Repubblica報導，義大利超級大樂透的玩法是在號碼1至90之間挑選6個數字，如果6個號碼全中就是頭彩得主，而13日開出的號碼分別為7、32、41、59、75、76。據了解，這位幸運得主花2歐元（新台幣70元）在位於北部城市羅狄（Lodi）馬里諾酒吧（Bar Marino）內的樂透彩機器買的隨機彩券。當波基一家人聽聞開出頭獎的消息時，急忙從家裡趕至酒吧與50位朋友慶祝。

▲酒吧外也有一群人跟著慶祝。（圖／美聯社，下同）

酒吧老闆波基表示，完全不知道是誰買了那張彩券，當天實在有太多人來店裡購買，不過可以確定的是，那張幸運彩券是由他親手印出來的。馬里諾酒吧其實是一間酒吧，在過去6年中，已經開出了3次中獎的記錄。

這期的義大利超級大樂透頭獎金額超過了2010年10月開出的1.77億歐元（約新台幣62億元），更是打破了歐洲樂透彩1億9000萬歐元的最高紀錄。歐洲樂透彩曾於2012年8月在英國、2014年10月在葡萄牙、2017年10月在西班牙，3度開出頭獎1億9000萬歐元。