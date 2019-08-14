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女研究生情傷喝醉酒…遭同學強行脫褲衝刺　隔天狂吞抗憂鬱藥自殺

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▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國立大學女研究生酒後慘遭同學性侵，覺得自己變得好髒，隔天吞大量抗憂鬱藥自殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

一名女研究生前年跟男友分手，找同學、學長等人到台北市大安區一間酒吧喝酒解悶，後來女方醉倒，被黃姓同學扛回新北市板橋的租屋處，黃男抱著她說，「我想跟妳做愛可以嗎？我想要」，女研究生說，「我們是一輩子的朋友，不應該是這樣的」最後仍被強行脫褲衝刺，悲憤的她，隔天晚上吞大量抗憂鬱藥尋死。

判決指出，女研究生在106年跟男友分手，同年3月17日找一群人去酒吧，她先喝了白葡萄口味、蓮霧口味的調酒各1杯及玻璃罐裝小罐之百威啤酒3、4支後，陷入酒醉，還吐到學長身上。

到了凌晨，一行人送被害女子返回板橋區租屋處，豈料黃男假藉車停放在女方宿舍附近，因酒後無法駕車，會先在女同學家休息，等天亮再去上課。由於黃男過去就有暫住女研究生家過，也沒發生什麼事情，因此學長等人才放心離去，殊不知，黃男就是希望 「發生什麼事」。

黃先攙扶女同學上床，接著他順勢躺在旁邊，開始親吻、撫摸，女同學嚇一跳，跟他表明說「不可以」，後來黃男還說，「可以幫我打手槍嗎？」再看到酒醉的女同學半睡半醒，已無力反抗，他3次跟女同學，「我想跟妳做愛可以嗎？我想要」

女同學努力打起精神說，「我們是一輩子的朋友，不應該是這樣的！」但隨後即陷入昏迷的狀態，遭黃男脫下緊身皮褲，強行衝刺得逞。

隔天被害人向學長及前男友哭訴，但根本無法減緩心中的恥辱感，晚間吞下大量抗憂鬱劑輕生，所幸前男友到女子住處發現，趕緊將她送醫救回一命。事後女研究生還替黃男想，「如果事情曝光，可能會毀了他一生」，她決定給予改過的機會，但必須去精神科就醫，但黃男卻沒這麼做，讓她氣到提告。

新北地院開庭，黃男強調兩人當時是在兩情相悅的狀況下發生性行為，法院勘驗監視器影像，可見女同學當時已癱軟且意識不清，且事後女同學的學長、前男友皆作證，有接到她的哭訴電話，14日依乘機性交罪判刑黃男3年2月徒刑；全案仍可上訴。

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關鍵字：情傷,抗憂鬱,研究生,同學,性侵,分手,酒吧

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