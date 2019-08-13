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波音引擎高空解體！鐵片如子彈襲擊小鎮...25輛車被砸壞1人傷

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▲▼義大利小鎮被碎鐵片襲擊。（圖／翻攝自臉書／Esterino Montino）

▲義大利小鎮被碎鐵片襲擊。（圖／翻攝自臉書／Esterino Montino）

記者錢玉紘／綜合報導

義大利羅馬菲烏米奇諾機場（Rome–Fiumicino International Airport）附近的居民日前發現，天上突然烙下許多大小不一的固體，一開始以為是冰雹，仔細一看居然是鋼鐵碎片。原來是一架挪威航空的波音787客機在起飛之後，引擎出現問題迫降，這些鐵塊則是引擎的碎片。

挪威航空DY-7115班機預計在10日下午從義大利羅馬飛往美國洛杉磯，機上工作人員加乘客一共310人。起飛10分鐘後，飛機就發出奇怪的聲音，起飛23分鐘後，飛行高度約為3000英呎，此時機長在發現其中一個引擎損毀，緊急降落，落地時還發生輪胎破裂的情形，乘客都感到驚嚇，但無人受傷。

不只機上人員受到驚嚇，機場周邊小鎮的居民也看見，引擎在空中解體後變成許多小碎片，從天而降，而且力道頗大，有些車子的擋風玻璃直接破碎，據報導，有一個居民因此受到擦傷和輕微灼傷，還有25輛車和12棟房子受到襲擊。

▲義大利小鎮被碎鐵片襲擊。（圖／翻攝自臉書／Esterino Montino）

其中一名目擊的居民表示，鐵片像「子彈」一樣，從天上大量掉落，另一名被擊中但未受傷的目擊者則說，他覺得能獲下來相當幸運。

當地媒體報導，幸好飛機有緊急迫降回機場，再晚幾分鐘的話，否則這些碎片可能會襲擊市中心，或者是人潮擁擠的海灘。菲烏米奇諾的市長蒙提諾（Esterino Montino）也在臉書上確認這個消息。

挪威航空的發言人則指出，該班機起飛幾分鐘後出現了技術問題，立即安全返回機場，目前他們正與羅馬-菲烏米奇諾相關人員，以及義大利當局合作，調查出事的原因。

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關鍵字：波音787,義大利

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