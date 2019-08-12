一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆：11年沒中過頭獎

記者林悅、許力方／台南報導

終結46期連槓，台彩公布，台南市北區成功路618號的「成功領公益彩券」開出威力彩20.47億元頭獎一注獨得。彩券行女店員第一時間受訪時一臉震驚，還不知道是自家開出史上第4高頭獎；老闆龐仲凱直呼很開心「終於能跟客人有個交代」，開業11年都沒有中過頭獎，最高只開過大樂透百萬紅包，老闆娘也笑呵呵，稱第一次中就中20億元。

成功領公益彩券行女店員12日晚間10時許受訪時，還不知道是自家開出頭獎，當場傻眼對著鏡頭笑個不停，老闆娘說，因為當天買的人很多，都在排隊，不記得客人長相，難得威力彩飆上20億元，還滿興奮的。老闆龐仲凱則在第一時間跑去買鞭炮。

▲台南彩券行開出20.47億威力彩，老闆娘驚呆：11年沒中過頭獎。（圖／記者林悅攝，下同）

▲第一次中頭獎就中20億！龐姓老闆夫妻檔在台南開店11年。



▲女店員第一時間不知道中獎，開心直呼「傻眼」。

「第一次中這麼高金額，沒有開過頭獎，開店11年、快12年來第一次，一中就中20億元！」龐姓老闆夫妻說，過去最高只開過大樂透百萬大紅包，今天生意很好，和妻小一家三口開心地擁抱，一同入鏡，直說很開心，終於能跟客人有個交代，心理壓力鬆懈下來！

龐仲凱表示，其實這次中獎完全沒有預感，因為每一次都沒想過是自己中，對客人很不好意思，開店開了10幾年，客人都抱怨說捧場好久、都沒有中，他不好意思地回說「排久就是你的，再等一下！」今天大概都是鼓勵客人包牌，買第二區1至8號，但有時跑出來的號碼不是想像的。

▼老闆龐仲凱帶妻小入鏡，笑呼自家彩券行「最高只開過大樂透」。

