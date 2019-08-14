影／摩洛哥男持30公分刀...「快閃」酒吧砍殺　24歲華裔正妹遭捅10刀身亡

記者洪珮瑄／綜合報導

義大利雷焦艾米利亞市（Reggio Emilia）日前發生一起兇殺案。大陸一名24歲周姓女子到義大利旅居，不過卻8日當天卻在自家酒吧遇害，遭一名34歲摩洛哥籍男子砍殺，身中約10刀後不幸身亡。警方事後查到，該名兇手為非法移民，從2015年開始就滯留到現在。

▲周女在自家酒吧被殺害。（圖／翻攝我們視頻，下同）

綜合陸媒報導，案發當時，因母親身體不適，所以周女獨自照看自家酒吧，那時正好客人不多，她一個人在吧檯忙活，沒想到隨後竟有一名男子持刀闖入。該名男子手裡拿著30公分的刀子，直接從門口衝進來，並且往周女身上砍了大約10刀後，匆匆逃離現場。

事後，酒吧裡的客人趕緊撥打電話報警，不過等到警察和救護車趕到現場時，周女已不幸死亡。周女的母親得知消息後，悲痛到多次暈倒，被送往醫院急救。

▲周女被捅大約10刀後當場身亡。

其中一名目擊客人表示，「男子手上拿著刀指向周女，嘴裡還喊著我聽不懂的話，感覺是來自突尼西亞或摩洛哥，當時他捅了至少7刀以上，行凶過程非常短，只持續短短幾秒鐘，我們都來不及去阻止，事後，我透過窗戶看到兇手沾滿血跡，走出酒吧後猶豫了片刻，然後就逃跑了。」

案發之後，意大利警方立刻發布通緝令，在追捕兇手的過程中，曾經只差幾步就抓到，但卻不小心讓對方逃脫。不過，警方隨後又在11日發現男子跑丟的拖鞋，搜索範圍已慢慢縮小，而目前兇手仍在逃亡中。

▲警方仍在進一步調查案情，以及追查兇手位置。

據悉，警方事後查出，該名摩洛哥籍男子為非法移民，從2015年就開始非法滯留意大利，一直居無定所，曾2次被意大利警方開出驅逐令。至於兇手的殺人動機為何，警方已初步排除搶劫和勒索的可能，詳細案情仍有在進一步調查中。

周女的親友表示，周女長相甜美，平時為人樂觀，非常受人喜愛，她的朋友們都稱呼她為「Summer」（夏天）。親友也提到，周女多才多藝，喜歡唱歌的她曾參加過多個歌唱比賽，去年7月還參加2018「文化中國，水立方杯」海外華人中文歌曲大賽意大利賽區總決賽，獲得成人組第二名，如今傳來這樣的噩耗，讓大家都相當不捨。