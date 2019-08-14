王定宇怒辭中常委　傳因不滿青年部人事、替顏若芳抱不平

▲民進黨立委王定宇。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨中常委、立委王定宇14日於中常會中因不滿黨秘書長羅文嘉人事安排，在表達意見後，拋出請辭中常委一事。據轉述，其不滿的人事安排，可能與12日才剛對外公布的青年部人事有關。

有關民進黨近期黨內人事改組，在羅文嘉推薦下，找來林飛帆接任黨副秘書長，接著在8月12日公布新一波黨務人事，吳濬彥、薛呈懿分別接任青年部正、副主任並兼發言人，魏筠接掌民進黨客家部主任，並由林飛帆親自主持記者會，正式宣布3位新幹部的人事案，象徵黨內注入年輕新血。

民進黨招納年輕新血投入，碰上黨內傳統派系，產生諸多抵觸，產生爭議也在所難免。據黨內人士評估，吳濬彥過去曾剃髮抗議蔡政府勞基法修惡；而薛呈懿當年在面對民進黨禮讓議員連任卻婉拒，堅持參選羅東鎮長，最後跟民進黨的候選人黃素琴雙雙落馬，多少產生嫌隙。

黨內人士表示，剛上任的青年部正副主任過去跟黨有部分裂痕，如今接任主管一職，人事安排讓不少黨員頗有微詞。此外，在派系方面，前青年部主任顏若芳去職，在14日中常會上，同為「海派」的王定宇在會中表達不滿，甚至拋出請辭中常委一職，不免有替派系表達抗議的意味。

據轉述，王定宇在大家慰留未果下，最後直接離開會場。對此，民進黨發言人李晏榕表示，王定宇委員充分了表達他的意見，主席卓榮泰表示知悉，目前沒有更多評論。

雖然黨內對新人事傳出不滿聲音。不過，黨內其實也有另一派聲音，對此人事安排抱持樂觀態度，期望透過年輕新血投入替黨注入活水、帶來新氣象，這也是民進黨培植新生代的一慣傳統，2020大選能與新生代人才一起努力成功擊敗國民黨。

▲魏筠、吳濬彥、林飛帆、薛呈懿。（合成圖／ETtoday資料照）