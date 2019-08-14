21日再開中執會　民進黨：兩次中執會解決艱困選區





▲卓榮泰。（圖／翻攝自民進黨臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨14日召開中常會，會中通過21日將召開中執會。民進黨發言人李晏榕透露，21日中執會將處理大部分的艱困選區，預計兩次內要解決全部艱困選區，不過，第二次的中執會時間還沒有確定。

民進黨近期忙著處理立委爭召，也與理念相同的政黨談合作，面對時代力量崩解危機，卓榮泰14日中常會前受訪時表示，黨內徵召進度按照原定計畫進行，很希望時代力量內部組織趕快確定，以前談的任何基礎，希望繼續擴大談下去，穩定的政黨合作對台灣最有利。

卓榮泰強調，希望時代力量趕快穩定下來，不管是整個黨談或是候選人間的私下不同默契交換，民進黨願意等一段時間。至於能等多久，他回應，「我們會真誠等，不會默默等」。

此外，民進黨14日中常會中也提到農業政策相關議題，並邀請好食機農食整合有限公司營運顧問謝昇佑、樁萱農場高華埜以「青年與農創」為題進行專案報告。

李晏榕轉述，總統蔡英文上任之來，提出多項嘉惠農業的政策，包含了青農創業貸款、農機補助、有機補助、農民保險、職災保險等等，讓我們的農業系統，更加的安定，讓台灣的農業走的更穩健。未來政府可以協助的不僅只有第一線的農業生產者，更有製造者、運送者、產銷者等等，也會發展出新的社會網絡關係，鼓勵更多的新創中介組織，協助青年農民。

李晏榕強調，政府重視青年人，絕對不是只有口號，我們會用具體的行動讓政策可以順利的推動。年輕朋友對本黨也還有許多期許，甚至不滿，民進黨會聆聽年輕朋友們的意見，再持續做得更好。