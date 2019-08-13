休息站大便手一抽「衛生紙捲全空」　求救在線等！神隊友霸氣闖入Man爆

▲上完大號一抽衛生紙，猜發現是紙捲最後一小部分。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

俗話說人有三急，趕著解放腹中重物時難免無法顧慮四周情況，就有女網友在台南市東山區東山休息站上大號，結果回過神來才發現廁所內衛生紙只剩一張，隨手一拉紙捲就空了，只好上網求救「在線等」，無奈多數建議只能當笑話，最後靠著神隊友Man力爆發伸援手！

女網友12日下午在「爆廢公社」貼文，她人在台南東山休息站上大號，解放正開心的時刻，順手一抽旁邊的衛生紙，發現捲筒直接清空，握在手中的僅約1張的量，「衛生紙拉下去的那一刻崩潰......拉稀遇到沒有衛生紙怎麼辦？東山休息站，在線等，急！」

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網友見狀紛紛給了五花八門的建議，創意十足，「直接把屁股抬到洗手槽洗」、「新台幣拿出來擦，用完再水沖一沖就好」、「內褲脫下來擦」、「按紅色求救鈴」、「馬桶蓋掀起來，再坐進馬桶裡面沖洗」、「這張大小摺它個8次沒問題，夠了」、「別忘了你還有手指」。

女網友看了留言是又氣又好笑，更新提到身上沒帶錢包，自然沒法用錢擦，也沒辦法用信用卡刮，「然後那些沒良心叫我用手的壞廢友，我是絕對不會妥協的。」

過了一會兒，她鼓起勇氣決定傳Line向丈夫求救，下秒就見識到Man炸的表現，「沒想到他毫無恥度的拿衛生紙進來拯救我！」儘管一開始找不到是哪一間，還被廁所內的姐姐妹妹投以異樣眼光，最後他仍完成英雄救美任務，「還好我出來他沒被報警抓走，又再一次戀愛了！拉屎沒衛生紙英雄！」