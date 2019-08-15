影／媽媽拎一串「外星長毛錘子」會咬人！2萌孩哭叫奔逃　結局神展開

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影／媽媽拎一串「長毛錘子」紅毛丹咬人！2萌孩哭叫奔逃　結局神展開

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網搜小組／許力方報導

媽媽惡趣味！今年暖冬影響，適合在東南亞生長的紅毛丹長得特別好，有人母就買了紅毛丹回家吃，突然靈感爆發，拿起一串朝著一對兒女走去，兒子一看到媽媽拿著一串「外星果子」，長得就像長紅毛的錘子靠近，崩潰哭叫奔逃，一旁妹妹也嚇得一起跑。事後兩個小朋友知道只是水果，結局超展開。

阿姨日前將短短6秒的惡搞影片PO上「爆廢公社」，笑說「姪子跟姪女沒見過紅毛丹。」只見小弟弟本來坐在沙發上，一看到媽媽手上突然多了一串恐怖的「紅毛錘子」，一秒變臉崩潰，一邊揮舞手中的小武器，一邊哭叫逃跑；媽媽見狀，轉身就朝妹妹靠近，妹妹也當場被嚇得尖叫，拔腿就跑。

▲▼媽媽拎一串「外星長毛錘子」會咬人！2萌孩哭叫奔逃　結局神展開。（圖／網友薛雅珮授權提供）

▲▼媽媽拎一串「外星長毛錘子」會咬人！2萌孩哭叫奔逃　結局神展開。（圖／網友薛雅珮授權提供）

阿姨向《ETtoday新聞雲》指出，事後媽媽跟一對可愛的兒女揭曉答案，其實那串恐怖的東西只是水果，弟弟妹妹開心地剝皮吃下肚，一吃驚人，直呼「好吃」連嗑了數粒，逗笑親友們。

影片引發討論，網友紛紛直呼「我也覺得紅毛丹長得很噁心」、「我小時後也被爸爸嚇過。 說是咬咬（蟲會咬人）」，但也有不少人笑說「長毛的荔枝，很好吃的」、「這真的不錯吃，但是表皮稍微爛就會有一堆蟲」、「該不會以為是海膽或流星錘吧」甚至開玩笑「惡魔果實～吃了變全身都毛」、「該不會以為是海膽或流星錘吧」。

事實上，紅毛丹是東南亞原產的熱帶水果，外殼帶毛，長得和荔枝相似，在台灣市面上較少見，奇妙的外型常常受到討論，還曾被美劇當作「外星果實」拍攝。由於氣候變遷，今年暖冬影響，荔枝、龍眼部開花，過去適合東南亞的紅毛丹、山竹等水果，反而產量特別好，不少果農感嘆一年比一年難種，只能配合改變種植作物。

▼紅毛丹為東南亞產熱帶水果，外殼帶毛。（資料照／記者蔡玟君、謝承恩攝）

▲▼泰國德勒府單車體驗，紅毛丹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼紅毛丹,山竹,水果。（圖／記者謝承恩攝）

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關鍵字：紅毛丹,爆廢公社,荔枝

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