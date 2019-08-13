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Line邊緣系「1人群組」超狂用法曝光！內行人神8開...簡單4步驟快跟上

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手機,講電話,滑手機,低頭族,等人,咖啡廳（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

Line除了聊天、傳照片之外，其實還有一種超實用功能，是許多人尚未開發的。一名網友就創建「1人群組」，拿來存連結、當臨時記事本等，用途超廣泛。所以還沒有「1人群組」的朋友們，只要簡單4步驟，就能擁有各種小天地了。

熱心網友在PTT發文分享道，「1人群組真的很方便，我都拿來傳照片、連結、當作臨時記事本、偶爾整理一下常用貼圖，是說我的群組名稱很邊緣。」

請繼續往下閱讀...

▲PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲用途超多。（圖／翻攝自PTT）

沒想到，這個功能引起廣大共鳴，鄉民們也紛紛透露自己1人群組的名稱，「我是取備忘錄」、「國際邊緣人關懷協會」、「待辦事項+1」、「有種已讀我阿，這名字夠霸氣吧」、「我跟我的潛意識們」、「我也叫邊緣人」、「Love，我朋友還以為是我男友，其實只有我QQ」。

更猛的是，有鄉民將功能發揮得淋漓盡致，竟一連創了8個1人群組，然後分別用在各種地方，包括工作、不同課程筆記、減肥計畫等；另外，也有人腦洞大開，故意取偶像的名字，營造出男神（女神）和自己聊天的「美麗假象」。

▲Line邊緣系「1人群組」。（圖／翻攝自PTT）

▲原來還有這種操作。（圖／翻攝自PTT）

至於如何創建1人群組，其實方法很簡單。首先，在Line「好友」的頁面中，點選「建立群組」；並在選擇好友時，不用勾選直接下一步；接著就會跳出「設定群組檔案」的頁面，此時幫群組取名後，按下建立即可；最後，別忘了釘選置頂，才不會淹沒在各種訊息中喔。

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▼4步驟開啟「1人群組」。（圖／記者周亭瑋攝）

Line邊緣系「1人群組」超狂用法曝光！　內行人神8開...簡單4步驟快跟上。（圖／記者周亭瑋攝）

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關鍵字：1人群組,Line,記事本,PTT,邊緣人

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