投票輸了就跑！周偉航再爆「洪慈庸退黨內幕」：真的很帥的民主

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投票輸了就跑！人渣文本再爆「洪慈庸退黨內幕」：說服不了別人，是誰的問題

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記者趙蔡州／綜合報導

立委洪慈庸13日下午宣布退出時代力量，未來將以無黨身份參選台中市潭子、大雅、神岡、后里區域立委選戰。對此時代力量黨代表、輔大助理教授周偉航13日晚間再次爆料，暗指某人無法說服黨內多數決策委員，結果投票輸了就直接退場，「你輸了，就輸了，下次想辦法贏嘛，直接quit是怎樣？」

▲▼洪慈庸宣佈退出時代力量 林昶佐回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲投票輸了就跑，周偉航再爆「洪慈庸退黨內幕」。（圖／記者屠惠剛攝）

立委洪慈庸宣布退出時代力量後，周偉航隨後在臉書「特急件小周的人渣文本」分享自己的3點意見，接著又拿「有人說時代力量黨內決策委員會討論一直鬼打牆」事件進一步爆料，「講白一點，就是如果主席要直接表決，票少的人一定輸，所以票少的人要贏，怎麼辦呢？」

周偉航以黨內的路線之爭舉例說，票少的人想贏就要去說服其他人，「主席讓你說服反對票和中立票，一輪說服不了，就給大家講第二輪；一次開會說服不了，就多開幾次」、「主席給你機會，你沒辦法說動其他票，這是誰的問題」，「而且你不能說，人家不接受你的意見，就叫討論鬼打牆啊。」

他表示，至於第二個贏的方法，每個決策委員都是民意選出來的，如果想要贏「就想辦法讓和你有相同意見的人，多選幾席決策委員」、「投票有一個很大的秘密，就是票多的贏票少的輸」、「如果主席裁示表決，你輸了，就輸了，下次想辦法贏啊，直接quit是怎樣」、「很帥啦，真的很帥的民主。」

▲▼洪慈庸宣佈退出時代力量 林昶佐回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪慈庸認為，黨內沒有積極處理路線分歧問題，因此她決定退出時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）

洪慈庸13日下午表示，經過三個小時的會議討論，她還是沒有感受到黨內要積極處理路線分歧問題，因此她決定退出時代力量，將以無黨身份參選台中市立委選戰，「這是一個很困難的決定，但是在這個階段她必須這麼做，否則這個黨若持續僵持，是無法繼續往前走的。

她表示，自己也不願意走到這一步，所以她也一直都在努力，只是黨內路線分歧依然僵持不下，走到現在「我認為是應該放手、成全跟祝福」，希望這個黨能往它想要去的方向勇往前行，也在2020大選有一個好的成績，她則會繼續在選區內堅持自己的理想。

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關鍵字：人渣文本,周偉航,洪慈庸

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