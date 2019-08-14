陳柏惟發文4分鐘內支持者捐28萬　立刻兌現響應退讚柯文哲

▲台灣基進黨立委參選人陳柏惟臉書。（圖／陳柏惟臉書）



記者陶本和／台北報導

台灣基進黨台中第二選區立委參選人陳柏惟13日時，因為沒有加入「退讚台北市長柯文哲」的行列而被網友點名。他則發起，捐款10萬元他就退讚的活動，但不到4分鐘時間，就有人捐出28萬元，他也當場允諾退讚。

陳柏惟辦公室指出，柯文哲跟妻子陳佩琪指提出批評的網友都是「1450」後，臉書上出現「退讚潮」，更有人發起「退讚活動」，讓他的粉絲團再10天內下滑近5萬粉絲。

而這一波退讚的活動也掃到剛宣布參選台中市第二選區立委的陳柏惟，有網友在他的臉書上說，「陳柏惟尚未退柯文哲粉專的按讚」；這讓他發文表示，「如果沒退柯文哲讚就是柯粉，那你們沒有邀請所有好友來按我讚的就是沒有幫我拉票」，同時也貼出自己的政治獻金專戶帳號，「這篇捐款單據超過十萬我呼應退讚啦」。

就在這篇貼文發出不到4分鐘，馬上有支持者貼出28萬元的捐款證明，這讓陳柏惟當場回應，活動舉辦4分鐘內結標，「再次呼籲大家退讚」。

對於退讚潮的狀況，北市副發言人柯昱安先前有回應，表示粉絲數波動屬於正常現象，因為不同議題粉絲數會有起起伏伏，年初也有掉了一萬人的狀況，後來粉絲人數也有回升，「平常心看待」。

▼台灣基進黨立委參選人陳柏惟臉書。（圖／陳柏惟臉書）

