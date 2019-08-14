　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林飛帆後再添3位年輕新血　卓榮泰：這會成為改變民進黨的一股力量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者呂欣玫／綜合報導

自林飛帆接下民進黨副祕書長一職後，民進黨為拚2020選戰找來更多年輕人擔任黨內要職，最新一波人事包括民進黨社團部主任吳濬彥、前宜蘭縣議員薛呈懿出任新發言人，另外，政治受難者魏廷朝的女兒魏筠則接掌民進黨客家部主任。對此，卓榮泰表示，年輕朋友讓團隊更年輕、更有活力，這將會成為一股改變民進黨的力量。

▲魏筠、吳濬彥、林飛帆、薛呈懿。（合成圖／ETtoday資料照）

▲魏筠、吳濬彥、林飛帆、薛呈懿。（合成圖／ETtoday資料照）

事實上，民進黨找來年輕人為黨內注入新活水，在民進黨主席卓榮泰宣布林飛帆接任副祕書長時就有所透露，卓榮泰當時表示，歡迎年輕朋友加入後，讓團隊更年輕、更有活力，這將會成為一股改變民進黨的力量；秘書長羅文嘉也說，未來他將督導文宣政策青年等事務，8月開始中央黨部會有新的人事公布。

果不其然，羅文嘉8月12日中午正式公布新一波黨務人事，2位新發言人的職務分別由吳濬彥、薛呈懿擔任，魏筠則接掌民進黨客家部主任，並由林飛帆親自主持記者會，正式宣布3位新幹部的人事案，象徵黨內注入年輕新血。

民進黨也透過臉書宣告新一波人事，貼文內容指出，8月12日是國際青年日，也是民進黨公布三位年輕主管上任的日子，距離2020大選時程越來越近，「我們期待年輕的力量，可以藉由他們的創意與活力，打出一場兼具理想與感動的漂亮選戰！」

民進黨表示，唯有越來越多年輕朋友關心政治、參與政治、定義政治，政治才能持續進步，讓新世代對未來更有信心，所以民進黨也將持續邀請更多青年，一棒接著一棒，藉由民進黨這個平台，實踐理想的台灣未來！

民進黨也將宣布新人事案的記者會做成紀錄短片，同時介紹3位新任幹部，首先，吳濬彥出身於工廠的勞動者，做過非常多社會基層工作，吳濬彥表示，他知道台灣面臨的困難不僅僅只有國際形勢的劇烈變化，也清楚內部有非常多需要改革的地方，並期許自己加入民進黨跟大家一起來努力。

再者，薛呈懿提到，自己深入宜蘭地方時，有許多長輩常常說一個黨不管要推動什麼工作，「最要緊的就是一個政黨要有年輕人」，有年輕朋友才有未來，有年輕朋友才有希望；魏筠則希望能夠為所有的客家青年凝聚共識、守護台灣民主。

最後，林飛帆期許更多年輕朋友能夠透過黨的平台，參與到實際的政策，讓更多年輕朋友在這個黨找到實現理想的機會。

ET快訊
快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜
4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了
影／開進台南地下道！5歲、7歲姐妹突安靜…一開口　媽驚嚇指數

關鍵字：民進黨,2020總統大選,卓榮泰,林飛帆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭柯王「三方會談」時間表曝光　柯文哲：每個人都說很憂心

柯文哲被問時力、辣台派　幕僚輕拍...阿北：現在是要怎樣

時力崩解...大小綠共識暫停　民進黨不受影響：8月底完成立委佈局

周偉航：柯文哲選總統機率低　郭台銘氣勢強多了

黑歷史連環爆！　孫大千：韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了

影／跟進林昶佐退黨　洪慈庸哽咽：沒有放棄、而是換一個位置作戰

台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

洪慈庸宣布退黨　時力：黨主席交接期　目前沒有回應

洪慈庸退時代力量　黨代表周偉航有意見「適可而止」

陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院認證」

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

郭柯王「三方會談」時間表曝光　柯文哲：每個人都說很憂心

柯文哲被問時力、辣台派　幕僚輕拍...阿北：現在是要怎樣

時力崩解...大小綠共識暫停　民進黨不受影響：8月底完成立委佈局

周偉航：柯文哲選總統機率低　郭台銘氣勢強多了

黑歷史連環爆！　孫大千：韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了

影／跟進林昶佐退黨　洪慈庸哽咽：沒有放棄、而是換一個位置作戰

台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

洪慈庸宣布退黨　時力：黨主席交接期　目前沒有回應

洪慈庸退時代力量　黨代表周偉航有意見「適可而止」

陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院認證」

可以發懶一整天！義大利推配備70吋4K螢幕的智能床　還能控制燈光、分析睡眠

世界冠軍麵包大師級的中秋禮盒　在「伊甸庇護」歡迎支持訂購

《聲林2》劉思延失戀靠自救　「狂吸這味」秒走出傷痛！

董介白／【分案霸凌】被霸凌的是法官，還是訴訟當事人？

快訊／美對陸「10%關稅」延後！美股三大指數開盤拉高　道瓊狂漲至少400點

快訊／館長宣布參選2020！第一項「政見」出爐　網嚇傻：總統好

快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜發警報

中職／很會吃局數又少失分　紐維拉：相信隊友守備

去東南亞注意！境外移入登革熱「7月以來已破百」前所未見

夏聯／戴維斯復出轟10分7籃板　麥班達：開心看他回來

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

陸軍2自殺7天3死！國防部下令..

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有..

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書..

洪慈庸哽咽宣布退出時代力量

6天直擊「韓式責任制」 上班日..

快訊／傳洪慈庸宣布退出時代力量

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

韓國瑜醒了！8點召開防災會議忙..

韓國瑜賴在家是責任制　網友戰爆

陳宏昌不道歉！怒轟韓國瑜「荒唐..

韓國瑜市長任內　真有去過夜店一..

陳宏昌第二？　姚江臨要求開除楊..

柯文哲：落跑沒一個好下場

即／韓國瑜：溫良恭儉，再也不讓

更多熱門

相關新聞

卓榮泰談香港　國台辦回應

民進黨主席卓榮泰近日在臉書就香港局勢發文，大陸國台辦發言人馬曉光13日晚間表示，近期香港局勢複雜嚴峻，民進黨及其當局在其中扮演了極不光彩的角色，「我們要正告民進黨及其當局立即收回伸向香港的黑手，否則必將自食惡果。」

時力崩解　民進黨8月完成立委佈局

周偉航：柯選總統機率低　郭台銘氣勢強多了

認清「今日香港、明日台灣」的條件

郭台銘能抵抗總統的「權力魔戒」嗎？

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看傻

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面