林飛帆後再添3位年輕新血　卓榮泰：這會成為改變民進黨的一股力量

記者呂欣玫／綜合報導

自林飛帆接下民進黨副祕書長一職後，民進黨為拚2020選戰找來更多年輕人擔任黨內要職，最新一波人事包括民進黨社團部主任吳濬彥、前宜蘭縣議員薛呈懿出任新發言人，另外，政治受難者魏廷朝的女兒魏筠則接掌民進黨客家部主任。對此，卓榮泰表示，年輕朋友讓團隊更年輕、更有活力，這將會成為一股改變民進黨的力量。

▲魏筠、吳濬彥、林飛帆、薛呈懿。（合成圖／ETtoday資料照）



事實上，民進黨找來年輕人為黨內注入新活水，在民進黨主席卓榮泰宣布林飛帆接任副祕書長時就有所透露，卓榮泰當時表示，歡迎年輕朋友加入後，讓團隊更年輕、更有活力，這將會成為一股改變民進黨的力量；秘書長羅文嘉也說，未來他將督導文宣政策青年等事務，8月開始中央黨部會有新的人事公布。

果不其然，羅文嘉8月12日中午正式公布新一波黨務人事，2位新發言人的職務分別由吳濬彥、薛呈懿擔任，魏筠則接掌民進黨客家部主任，並由林飛帆親自主持記者會，正式宣布3位新幹部的人事案，象徵黨內注入年輕新血。

民進黨也透過臉書宣告新一波人事，貼文內容指出，8月12日是國際青年日，也是民進黨公布三位年輕主管上任的日子，距離2020大選時程越來越近，「我們期待年輕的力量，可以藉由他們的創意與活力，打出一場兼具理想與感動的漂亮選戰！」

民進黨表示，唯有越來越多年輕朋友關心政治、參與政治、定義政治，政治才能持續進步，讓新世代對未來更有信心，所以民進黨也將持續邀請更多青年，一棒接著一棒，藉由民進黨這個平台，實踐理想的台灣未來！

民進黨也將宣布新人事案的記者會做成紀錄短片，同時介紹3位新任幹部，首先，吳濬彥出身於工廠的勞動者，做過非常多社會基層工作，吳濬彥表示，他知道台灣面臨的困難不僅僅只有國際形勢的劇烈變化，也清楚內部有非常多需要改革的地方，並期許自己加入民進黨跟大家一起來努力。

再者，薛呈懿提到，自己深入宜蘭地方時，有許多長輩常常說一個黨不管要推動什麼工作，「最要緊的就是一個政黨要有年輕人」，有年輕朋友才有未來，有年輕朋友才有希望；魏筠則希望能夠為所有的客家青年凝聚共識、守護台灣民主。

最後，林飛帆期許更多年輕朋友能夠透過黨的平台，參與到實際的政策，讓更多年輕朋友在這個黨找到實現理想的機會。