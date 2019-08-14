聽到柯文哲…郭台銘秒抬頭笑了！首度鬆口回應　連3答「以他說的為準」

▲郭台銘首度鬆口回應與柯合作，連3答「以他說的為準」。（圖／東森新聞）



記者許力方／台北報導

2020大選局勢紛亂，郭柯王三陣營將在15日幕僚的會前會，且不排除正式的三方會排將會公開舉辦。鴻海創辦人郭台銘在國民黨初選結束後，轉趨低調，13日從鴻海開完會、前往三峽祭祖，仍不願多談總統大選的計畫，但一被問到台北市長柯文哲時，他馬上轉頭、面露微笑，不斷地說「以柯市長說的為準」，顯然雙方已有默契。

郭台銘自初選結束後未再露面，13日上午因鴻海針對中美貿易有一些看法，找董事一同開會，希望給出一些評論，隨後前往三峽祭祖，停留2個多小時，本來開了車門，正要坐上車離開，一聽到《東森新聞》記者問到「柯市長說，你是他心目中總統首選！」他馬上開懷瞇眼大笑，並關上車門，主動走向鏡頭，這也是過去一個月來，郭董首度面對媒體鏡頭。

▲一聽到柯文哲…郭台銘秒抬頭笑了！



柯文哲6日宣布成立「台灣民眾黨」，讓2020大選局勢更加紛亂，外界認為，郭柯王的結盟將一舉打趴藍綠，但郭台銘仍為國民黨籍，動向備受矚目。被問到是否跟柯文哲見面、合作，郭台銘首度露面受訪，面露微笑，連回了3次「我想，以他說的為準」、「以柯市長說的為準」、「以他說的為準」，顯然郭柯雙方已有默契。

至於是否收到同黨韓國瑜市長傳的簡訊？郭台銘仍笑著回說「我都不知道你在問什麼，呵呵呵！」《東森新聞》描述，郭台銘當時一聽到問題，一度把手放到褲子口袋，似乎想拿出手機來確認，但他不願多談總統大選下一步計畫，手上拿著《我們應該有第二次工業革命》的書籍，評論「台灣將來要選什麼樣的領導人，給我們百行百業，創造未來的繁榮，這是老百姓的選擇，不是柯市長一個人的選擇。」