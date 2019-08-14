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民眾黨「tpp」網域被專利蟑螂搶走？原來是柯營自己人買的

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▲台北市長柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲如今多了「台灣民眾黨」主席的頭銜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前籌組「台灣民眾黨」，準備進軍立法院，而民眾黨的英文縮寫也從外界戲稱的「tmd」確認為「tpp」。目前創黨程序正由內政部備查中，但有熱心粉絲發現，與「民眾黨」相關的網址「tpp.org.tw」已被註冊，擔心該網址是遭「專利蟑螂」註冊，屆時恐要跟柯陣營敲一筆。但記者追查發現，該註冊者事實上為柯營「自己人」，是在2018九合一大選幫柯操刀Line＠的幕後操刀者Grace。

據了解，柯文哲創立民眾黨後，目前仍處於草創階段，許多行政事務都仍在規畫安排中。現階段民眾黨連黨徽、黨歌等代表黨的標誌都沒有，未來計畫透過海選方式，公開募集作品、借重民間創意，而這些都計畫透過專屬網站進行。

近日有網友發現，「tpp.org.tw」網域已被註冊，而且註冊時間點就在8月2日、柯文哲證實將組黨的隔天，柯粉擔憂，若未來台灣民眾黨成立後，「tpp.org.tw」網域將無法使用。根據登記資料，該登記公司為藝世代有限公司，聯繫人為Grace Woo，記者追查後證實，該人士正是去年就開始幫柯文哲營運個人Line@，也是目前負責操刀「柯粉全國揪朋友」的府外「網路義勇軍」Grace。

Grace受訪表示，柯文哲日前創立「台灣民眾黨」後，一得知黨的英文縮寫為「tpp」而非先前網傳的「tmd」後，擔心被其他網路蟑螂買走，且購買「org」網域必須要以組織、公司名義申請，因此就先以她公司的名稱申請。

Grace表示，對於有柯粉網友查到，她覺得很好，至少證實不是不認識的人買這個網域，而她從2018年開始就一直有幫柯市長，雙方一直有合作的默契，未來待內政部審核通過、民眾黨正式成立後，該網域也會轉給柯陣營使用。

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