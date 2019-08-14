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影／花5元鑑定渣男！「鑑渣師」再推新服務：讓美女試探男友忠誠　實測結果曝

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記者朱世凱／綜合報導

大陸不少電商平台近日流行一門生意，號稱最低只要1元人民幣（約新台幣4.5元）就能夠幫消費者鑑定渣男。當地記者實測後指出，所謂的「鑑渣師」會要你提供另一半的習慣、愛好、照片，之後再由聊天紀錄評斷感情狀況，以及鑑定男方是否為渣男，如果對結果不放心，還可以加碼購買真人美女「試探忠誠」的服務。不過心理師卻對此嗤之以鼻，認為短時間評斷的結果並不可信。

▼「鑑渣師」號稱可以透過一些小細節判斷另一半是不是渣男。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

據《看看新聞》報導，這些商家提供的「鑑渣」服務，最便宜的只要1元人民幣（約新台幣4.5元），最貴則可以到達破千元人民幣以上（約新台幣4500元）；「鑑渣師」通常會要求買家講述一些具體的事件，並提供聊天記錄和對方的習慣、愛好，或者是其他任何可以體現個性、情感狀況的資料。

當地記者購買了一款價格為5.99元（約新台幣26元）的鑑渣服務，並且編造一個男朋友陪單身女同事逛家具店的故事；看完聊天記錄，鑑渣專家很快就表達想法，「我不知道你們平時的相處是什麼，就你告訴他，你說為什麼那個女的老找你，然後他就回了你一句你有病，就這句話我就覺得太過分了，我覺得這不是一個在乎你的男朋友會說出來的話。」

▼鑑渣師看完訊息後，果斷判定記者另一半是渣男。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼鑑渣師。（圖／翻攝自微博）

記者接著故意說，男朋友還幫女同事開車、搬家，甚至送醫院看病等，「鑑渣師」果斷給出鑑定結論，另一半確實為渣男，「這已經不是一般的渣了，太放肆了，就這種男的太放肆了。我都不用去看別的什麼東西了，就你說這些，那已經渣得不能再渣了。不分手，難道留著過年嗎？」

另外，也有「鑑渣師」表示，根據這些情感資料展開的鑑定只是基礎項目，如果買家有更進一步的需要，可以讓真人美女來試探男方，例如出遊一天或是用通訊軟體聊天等試探忠誠度的方式。有些「鑑渣師」副業還包含幫忙罵醒渣女或是罵小三等服務。

▼鑑渣師還說可以派美女跟買家的另一半出門，試探對方的忠誠度。當然，越漂亮的美女價格越高。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼鑑渣師。（圖／翻攝自微博）

在聊天過程中，部分賣家都強調他們是經過專業訓練的，有很豐富的經驗。有心理諮詢師表示，這些「鑑渣師」打著情感諮詢師、心理諮詢師的口號，實際上並沒有系統的心理學知識和相關資質，僅僅是利用被諮詢者的預設和期待投其所好，發表看法，並不具備參考價值。

心理諮詢師也說，「我們聊天中都會不經意地傳達出自己想要答案的這種傾向，這個所謂的鑑定師他可能察覺到了這種，比如察覺到了你本身就會懷疑，然後他就會順著你的話說；只憑著幾句聊天截圖和一方的簡單描述，就判斷一個人是渣男或者渣女，這樣的評價明顯有失公允。」

▼鑑渣師標榜受過專業培訓。（圖／翻攝自微博）

▲▼鑑渣師。（圖／翻攝自微博）

對於聘請真人美女去試探男友忠誠度的操作，心理諮詢師則表示，「在現實生活中用極端的手法去考驗人心，不具備借鑒的價值，如果你是真心想跟對方走下去的話，不建議這麼做。在短時間的效果去為了評價一個人而做出一些行為，或者說是一些舉動，所以說這種結果是不可信的。」

有律師指出，任何人都沒有資格對別人做出渣男或者渣女的鑑定，而用所謂真人試探的方式去挑戰人性，去影響甚至破壞兩性之間的信任感，這種行為也違背了公序良俗，「購買這類服務時，民眾往往需要提供真實訊息，包括個人資料圖片，甚至是私密的聊天記錄，有可能會有隱私洩露的風險，建議謹慎對待。」

律師也稱，「所謂的鑑渣師也可能把蒐集到的訊息再轉賣給第三方，或者是進一步利用這些訊息來實行敲詐勒索等用途。」

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關鍵字：鑑渣師,渣男,渣女,小三,情侶,忠誠度,感情

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