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楊秋興開砲「小三、夜店進行式」　韓國瑜：不知高雄夜店長怎樣

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▲韓家瑜視察過程當中，回應楊秋興的指控，表示自己在市長任內沒喝醉過 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜視察過程當中，回應楊秋興的指控，表示自己在市長任內沒喝醉過 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

前高雄縣長楊秋興在臉書開砲，直指韓國瑜「曾提到過去吃、喝、嫖、賭，但現在卻有小三、酗酒、夜店等問題」，韓國瑜面對這樣的指控時，強烈回擊：「任內沒有喝醉過一次，來高雄一年半，不知夜店長怎樣。」

韓國瑜在13日勘查田寮崇德橋、路竹中路橋與阿蓮石安橋的時候，面對媒體詢問前縣長楊秋興批評韓國瑜，且說「小三夜店是現在進行式」。韓國瑜當場回應，自己在高雄市長任內已經講過很多次，沒有喝醉過一次酒，「來高雄一年半，我沒有去過，根本不知道夜店長什麼樣子，完全不知道，我的生活非常的單純，我也不知道楊秋興縣長為什麼提出這樣子的不實指控，我完全不了解」。還請楊秋興應該要來了解高雄市長真正的生活，自己工作時間每天大概都十個小時以上。

同時對於楊秋興講到捐款的部分，韓國瑜非常在乎，因為在接受訪問時還特別補充這個部分，韓國瑜強調：「我們做了很多捐款的事情，但是不會敲鑼打鼓的說，因為我們不想這樣子，不要說那麼高的為善不為人知，就是我們默默在做一些善事，默默在捐一些錢，我不需要告訴天下的人知道」。

韓國瑜認為自己是本於良知照顧弱勢族群，一直在做，該做就做，但是楊縣長並不了解，同時也不想把捐款單據都拿出來，最近一次是小林村新聞爆發出來才講，除了小林村外，這幾個月來一直在做，還是覺得做不夠，會繼續做：「我跟楊縣長報告一下，該做的捐款事情從來沒有停過」。

▲韓家瑜視察過程當中，回應楊秋興的指控，表示自己在市長任內沒喝醉過 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜回應楊秋興指控，表示做了很多捐款的事情，但是不會敲鑼打鼓的說。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：韓國瑜,楊秋興,小三,夜店,捐款,臉書,市長

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