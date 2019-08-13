「不知夜店長怎樣」韓國瑜回應楊秋興　真相是...市長任內high過一次

▲韓國瑜市長帶隊查夜店，當場成了臨時粉絲見面會 。（資料圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄縣前縣長楊秋興透過臉書指控韓國瑜「小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！」，不過韓國瑜回應自己在擔任市長期間，沒有喝醉過，也沒去過夜店，「來高雄一年半，不知夜店長怎樣」，但韓國瑜在就任高雄市長以後，有公開一次前往夜店，當時是為陪同警方擴大臨檢查緝毒品，而且還引發騷動，像極了「粉絲見面會」。

高雄市政府警察局選在今年清明連假開始的4日深夜11點，於苓雅分局的八樓大禮堂舉行勤教，韓國瑜也親自到場，大約接近晚間11點半左右一起出發來到苓雅區一間知名夜店，大批員警先行到場進入後，韓國瑜也搭乘車輛抵達夜店門口，下車的時候韓國瑜還愣了一下，問「這麼多人進去好嗎？」不過還是在分局長的陪同下一起進入。

夜店在大批員警進行臨檢時，打開燈光，現場的群眾看到韓國瑜出現，當場一陣尖叫，高喊市長好，韓國瑜被拱上台講話，「這邊打攪大家，真的很不好意思，真的對不起，希望大家能夠有一個有益身心健康的活動，好不好？」底下群眾高聲喊好！

向來一開燈就「見光死」的夜店，竟然會在開燈後還比開燈前更加熱鬧，只見不少帥哥、辣妹拿出手機搶拍，嘴裡高喊「是韓國瑜！！」、「市長好」，一瞬間就將現場氣氛帶起另一波高潮，原先的夜店狂歡也瞬間變成了一場熱情的粉絲見面會，現場嗨到了極點。

▲韓國瑜市長帶隊查夜店，當場成了臨時粉絲見面會 。（資料圖／記者洪正達攝）

看到這樣的場面，也讓身經無數次臨檢的員警也看傻了眼，直說根本沒有看過這種場面，臨檢根本變成韓國瑜的臨時粉絲見面會，但不知道是不是當時市長也被熱情客人給嚇到，或是沒有注意來去匆匆，才忘了自己在任內，還真有一次到夜店。