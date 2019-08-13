她開第一槍點名黃國昌　為時代力量「負起最大的責任」

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陳雨凡開第一槍點名黃國昌　為時代力量「必須負起最大的責任」

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▲時代力量立委黃國昌回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量立委黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量黨內路線分歧為林昶佐、洪慈庸退黨主因，而邱顯智未能解決紛爭12日宣布辭黨主席。對此時代力量立委參選人陳雨凡13日晚間在臉書開第一槍，點名立委黃國昌必須要負起最大責任，盼時代力量能夠立刻站穩陣腳、不再迴避問題。

陳雨凡提出時代力量不願意回答的三項問題，「是否、何時表態支持蔡英文總統？」、「 黃國昌委員何時表態參選、不參選汐止區立委？」、「在衝突選區是否、何時與民進黨進行協調？」

陳雨凡也直言，「落得這種結果，黃國昌委員必須負起最大的責任。」正是因為大家都太尊重黃國昌委員，才會一直等待。也一直壞了黨內的民主程序，亂了民主政治的價值。

陳雨凡臉書全文，如下：

洪慈庸委員今天下午宣布退出時代力量，我感到非常痛心與遺憾。

黨內接連的事件，引發的效應不只是讓昶佐、顯智、孟秀、慈庸都承受極大壓力，只能選擇辭任或退黨。甚至，也讓對時代力量、對我有高度期待的支持者們相當失望。

今天的決策會議仍舊忽視確認黨內方向的重要性，路線與提名策略問題懸而未決。剩下150天就要決戰，時代力量決策委員還是沒有辦法處理這些困境，連最基本的說清楚、講明白都做不到。

時代力量遲遲不決定清楚的戰略路線，不願意回答這幾項問題：

1. 是否、何時表態支持蔡英文總統？
2. 黃國昌委員何時表態參選、不參選汐止區立委？
3. 在衝突選區是否、何時與民進黨進行協調？

我認為，落得這種結果，黃國昌委員必須負起最大的責任。

正是因為大家都太尊重黃國昌委員，才會一直等待。也一直壞了黨內的民主程序，亂了民主政治的價值。

我們可以支持、可以不支持特定總統候選人，只要能說出一個道理，能夠對選民、也對自己交待。

我們也應對自己的選民負責。選或不選，要有一個負責任的說法與態度。

不願意正面回答在與民進黨提名衝突的選區，協調整合的原則到底是什麼？只會執意要依靠不分區的票源衝撞，不顧原本經營有成的選區、也不顧現正投入區域立委努力拓展地方基層實力的候選人。

我要強調，如果所有決策委員要不顧一切、血戰到底，甚至不惜拱手讓出區域立委席次給中國國民黨，就應該直白坦蕩做出該有的決斷。相對應的，我也會做出應該有的去留決定。

時代力量標舉的價值，是致力於國家正常化、捍衛人權與公義。從我加入、披上戰袍到現在，我一樣懷抱著這樣的初衷。我仍相信這個黨可以對得起四年前投下每一張選票的台灣人民。

也許我踏進政治領域的資歷還算淺，可能我不熟悉手段、不熟練算計，但是我了解人民對代議士的信任、基層對團結的企盼。我誠摯希望，時代力量能夠立刻站穩陣腳、不再迴避問題。

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關鍵字：時代力量,黃國昌,陳雨凡,洪慈庸,林昶佐,邱顯智

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