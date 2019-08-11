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快訊／捍衛黨籍、立委資格！高潞・以用提假處分告訴

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▲高潞．以用向台北地方法院提告。（圖／高潞．以用提供）

▲高潞．以用前往台北地院提出假處分聲請。（圖／高潞．以用提供）

記者楊蕓／台北報導

時代力量立委高潞・以用因助理涉及違反利益迴避申請補助案，遭黨中央停權，8日宣布解散解編國會辦公室。11日她再發布聲明表示，因她超過4天仍未收到黨中央的裁決理由書，因此12日將向黨中央請求交付裁決理由書，並循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序尋求救濟。

高潞・以用的國會助理陳恩澤遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，日前時代力量召開紀律委員會，決議將高潞・以用停權，並建請黨代表大會予以除名。高潞・以用在神隱多日後，8日召開記者會宣布「國會辦公室即刻解編」，將靜待黨中央按照程序進行黨代表大會決議，自己仍會秉持職權繼續為原住民族努力。

然而，辦公室解散後，高潞・以用11日晚間透過記者轉發聲明稿指出，時代力量8月6日做成決議，8月8日作成裁決理由書。黨紀案同時指明：會儘速送達。然而，迄今已逾4天仍尚未收到來自時代力量所發出之任何文件，因此，她將在12日向黨中央請求交付裁決理由書。

聲明稿也指出，依照黨章，保障受處分人有二十日之申訴期間，因此將依循「時代力量黨章」、「時代力量紀律裁決規章」與《立法委員行為法》、《政黨法》、《人民團體法》以及《憲法》尋求救濟。

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