影／跟進林昶佐退黨　洪慈庸哽咽：沒有放棄、而是換一個位置作戰

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日突然宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。身兼決策委員的立委洪慈庸13日也宣布退出時代力量，將以無黨身份參選台中市潭子、大雅、神岡、后里區域立委選戰。洪慈庸哽咽表示「我覺得當然很難過」，也要鼓勵所有還在時代力量裡面的朋友繼續努力不要放棄，強調「我們沒有放棄，而是換一個位置來作戰」。

▲洪慈庸宣布退出時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）



洪慈庸表示，經過四年多的時間，從在街頭、路上跟大家街頭宣講，一直到今天大家努力到這麼多年，在這個時間要放下這個黨，「我覺得當然很難過」。她說，黨內還有很多同志希望她能多做一些努力，不過她必須跟大家說一聲對不起，在這個時間點她必須做這樣的決定，也鼓勵還留在黨內的朋友還是能夠繼續努力不要放棄，強調「我們沒有放棄，而是換一個位置來作戰」，大家還是可以彼此互相支持、鼓勵，「或許哪一天後會有期也不一定」。

談及邱顯智的辭退，洪慈庸則表示，在與邱顯智通過電話之後，「就我對他的了解他的辭意非常堅定」，到今天看起來也沒有任何軟化的跡象。她說，今天在決策委員會中她有提出就接下來選區的協調工作該如何進行，但是非常遺憾的是大家沒有想要正式的討論問題，「花了兩個多小時在討論慰留顯智，但是其他的問題都先放在一邊」，讓她感到非常無奈。

洪慈庸說，今天邱顯智決定離開，一定是有非常關鍵的因素在裡面，她認為就是因為邱顯智擺不平黨內路線的問題才會選擇離開，但今天召開臨時決策會議，卻不針對問題解決問題，反而是希望透過發一個聲明來留住邱顯智，「我不曉得還要花多少時間在內耗」，因此如果沒有一個人可以協調出大家都能接受的方向，「我想我的離開或許對這個黨是好的」，因為這個黨可以依照它要的方向前進。

洪慈庸也說，自從立委林昶佐宣布退黨後，身為黨主席的邱顯智一直有積極想要解決黨內路線分歧問題，但是很無奈的是，在將近一個月的時間所面臨到的壓力，讓他並沒有辦法解決問題，而且很顯然的是，她所希望「跟友黨開啟對談」的這件事，在黨內有很重大、不希望去談的因素在，所以她想就讓這個黨能夠在現有的決策機制裡面，往它要的方向去走，「這是我能做的最後一件事情」。

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