竹市校園「班班有冷氣」三部曲　分3年編列4.5億預算

▲新竹市國中小今年完成電力系統改善後便可開始裝設冷氣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

受氣候變遷影響，每年夏季氣溫一路飆升，全台氣溫屢創新高，為提升學生校園學習環境，新竹市政府推動「學生教室降溫計畫」要讓全市公立國中小「班班有冷氣」，新竹市長林智堅說，計畫以三部曲推動，首先分3年編列4.5億預算，其次是進行老舊電力系統改善，最後則是裝設冷氣並調整契約容量；108年度已編列1.5億預算，市府也已核定各校經費陸續改善老舊電力系統，目前已有近30所學校完成電力系統改善招標，學校今年完成電力系統改善後便可開始裝設冷氣，為夏季高溫做好準備。

林智堅表示，依教育部訂定《國民中小學設備基準》，冷氣空調並非一般教室基礎設備，但因氣候變化，夏季高溫逐年上升，為讓竹市學國中小學生有一個良好的學習環境，冷氣列為國教基本設備是正確方向。為協助學校裝設冷氣，新竹市的降溫計畫以三部曲進行，首先為編列預算，其次是進行老舊電力系統改善，最後一步則是裝設冷氣及調整契約容量，為全市46所公立國中小學4萬名學生打造舒適學習環境。

新竹市政府教育處長黃錦能說到，市府自去年起先盤點全市各校裝設冷氣需求後，於108年度玩程編列1.5億預算，市府目前亦已核定各校老舊電力系統改善經費。他指出，因各校電力系統設置年份、方式不同，分為高壓、低壓及表登系統，甚至還有學校兼具兩種以上系統，相當複雜。

他指出，市府已核定各校系統改善經費，並請專業人士協助各校盤點電力系統及規劃設計，目前近30所學校完成招標，並陸續啟動電路改善施工，其餘學校也陸續進行招標作業；預計今年有第一批學校可裝設冷氣，讓學生在舒適的環境中開心學習。

黃錦能表示，感謝新竹市議會對降溫計畫的支持，讓預算能順利編列；下一步將分3年給予各校包括冷氣設備、電路配備、調整電費契約容量費用等硬體經費補助，也將提供學校調整契約容量的專業協助，要讓各校教室都能有更舒適的環境，期盼營造更舒適的校園空間。

對於新竹市政府校園降溫計畫，為全市公立國中小裝設冷氣，各校校長均表達一致期盼與肯定，育賢國中校長黃淑文表示，國三學生面臨升學考試，遇夏天溫度極高，難免心情煩躁，學校刻正進行電力系統改善，學校及家長全力支持市府政策；關東國小校李瑞剛也說，謝謝市府補助，解決面臨籌措冷氣相關龐大經費難題，將全速推動電力系統改善，早日裝設冷氣讓學生開心、家長放心。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導