竹市投入1.5億　啟動全市14處通學步道改善

▲育賢國中通學步道預計9月完工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅上任來啟動全市通學步道改善計畫，全面盤點轄內學校需求，積極向中央爭取經費，投入超過1.5億推動14處通學步道改善，其中育賢國中通學步道已由營建署核定1795萬經費，透過育賢國中校地退縮，打造圍繞校園西、北、東三側，全長近591公尺的通學步道，預計9月完工，走在南大路育賢國中段的民眾將不再與車爭道，包含學校後方的陽光國小、光鎮里與新光里等數千師生居民將受惠。

育賢國中校長黃淑文表示，育賢國中正門位於南大路上，受限於道路寬度，無法建置人行道，過去學生進出校門只能走在馬路上；校園北側567巷也缺乏人行道，加上校園後方與陽光國小相連，上下學尖峰時刻兩校的通勤人口僅能走在車道上，對於通學步道有迫切需求。

新竹市政府教育處表示，日前首先啟動育賢國中創校63年來最大的校園改造工程，也是新校園運動最大規模建設，投入2.4億新建校舍育英樓；經歷學校教師、家長、社區以及專家學者共同討論後，也配合通學步道設計，變更操場位置並退縮校園圍牆，為學生通勤安全讓出更大的空間，投入1795萬打造圍繞校園西、北、東三側，1.5至2公尺寬、全長近591公尺的通學步道，全面改善育賢國中正門口路段人車爭道情形，沿線的校園大樹也將保留，孩子上下學也能被綠意環繞。

教育處也提醒附近民眾，工程預計9月底完成，施工期間會造成社區居民些許的不便，請民眾見諒，也請民眾注意工區的安全，待通學步道完工後，將提供所有社區民眾及學生一條充滿生機又安全的景觀步道。

林智堅表示，為了帶給竹市孩子更安全的通學環境，近年啟動全市通學步道改善計畫，全面盤點全市校園通學環境，也邀請學校提出需求，綜合幾項條件包括學生高比例步行通勤、有空間條件可建置、與周邊社區連通性做整體考量評估，投入逾1.5億推動14處通學步道改善。

14處通學步道包括：已完工的2處，串聯東園國小、交大博愛校區、新竹高商的博愛街通學步道，以及元培科大與玄奘大學間的玄奘路通學步道；建置中的6處，包括育賢國中、曙光國小與曙光女中周邊、建功國小、載熙國小通學步道、東門國小，以及串聯6校的汀埔圳通學步道。另，龍山國小、光華國中、內湖國中3處周邊步道已完成規劃設計，未來也預計推動新竹國小、頂埔國小、民富國小3所學校周邊步道改善，目前仍持續規劃中。

教育處表示，市府責無旁貸讓學童有一條安全的上下學通道，積極爭取中央各項經費補助，市府也更優先規劃經費推動，整頓老舊破損步道、新建通學步道，也鼓勵家長陪孩子多走一段路，即使家長無法抽空接送上下學，學童也能天天快樂平安通學。