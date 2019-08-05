　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市108年度市長盃射箭錦標賽　射箭女王譚雅婷同場競技

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲多位國手級射箭好手一起參加此次賽事。（圖／新竹市政府提供）

▲多位國手級射箭好手一起參加此次賽事。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市108年度市長盃射箭錦標賽在富禮國中舉辦，5日開幕儀式，國小至高中、壯年共16組171位選手分組競賽，其中包含本市優秀國手射箭女王譚雅婷，以及林詩嘉及陳怡瑄都同場競技。新竹市政府教育處指出，透過比賽將選拔出本市全運會代表隊，但主要目的是要讓基層選手們有更多賽事經驗，且由於有國手同場競技，讓比賽具「國際級賽事實力」強度，是選手學習磨練的好機會，期盼選手都能射出最佳成績。

教育處表示，本屆賽會參與組別共16組，171位選手，分別為公開男女組，高中男女組，國中男女組，國小男女組，國中男女新人組，國小男女新人組，壯年男子組及壯年男子新人組、複合弓公開男女組，其中包含本市優秀國手譚雅婷、林詩嘉及陳怡瑄同場競技。

新竹市教育處副處長沈靜濤表示，新竹市射箭項目成績斐然，今年更獲得教育部體育署補助新台幣4,000萬，於富禮國中增建射箭館，讓更多射箭選手有更好的練習空間，並且以瞄準2020東京奧運為目標。七月荷蘭世錦賽由倪大智教練帶譚雅婷參賽，榮獲反曲弓女子團體金牌，並取得2020年東京奧運滿席門票，另外在複合弓項目也表現出色，由陳怡瑄在7月的世界錦標賽上奪下一銀一銅(團體與混雙)的好成績，足見新竹市射箭項目四級培訓的成果。

富禮國中主任倪大智表示，舉辦這場比賽最主要目的是要讓本市基層選手們有好的賽事機會磨練經驗，其次為選拔本市全運會代表隊，仍有多個縣市及不同單位跨區域來參賽，由於有新竹市在地的優秀國手譚雅婷、林詩嘉及陳怡瑄同場競技，讓比賽具備「國際級賽事實力」強度，是許多基層選手學習磨練的好機會。

教育處表示，新竹市射箭運動在全國賽事或國際賽會都有出色表現，2016年里約奧運女子組團體奪銅的譚雅婷和林詩嘉都是出身竹市的選手，突顯本市奠基射箭運動已逐步展現茁壯發枝之推廣成效。今年七月由倪大智教練帶領選手譚雅婷榮獲荷蘭世錦賽反曲弓女子團體金牌並取得2020年東京奧運滿席門票，值得鼓勵。

教育處長黃錦能指出，在林智堅市長的支持下，新竹市已將射箭運動列為重點發展項目，感謝富禮國中與新竹市體育會射箭委員會的努力，將新竹市打造成為培育國內優秀射箭選手的搖籃，推動各項射箭比賽不遺餘力，希望藉由本項運動賽事，讓與會選手在比賽中互相競技交流，落實體育向下扎根的政策。

ET快訊
三罷重創香港！一芳台灣水果茶堅持營業：維護一國兩制
被4警扛走「被迫露內褲」整街　少女報平安：我沒有流一滴眼淚
即／李婉鈺撤告館長「愛台灣的心是一樣的」　館長籲粉絲：不再追

關鍵字：新竹市教育處, 市長盃射箭錦標賽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃捷公司與7所大學成立大數據產學聯盟　打造智慧桃捷

陸客自由行被砍「又傳小三通證停發」　金門縣長回應了

鬼月挑陰宅！300人長龍申請1500櫃位　桃園蘆竹生命紀念園區超夯

電車線斷落！台鐵1840起「永康站－台南站」路線中斷

佛州眾議員訪台南議會　郭信良盼多為台灣發聲、支持台灣

用「洗」的三蘆秀英花　小朋友親手作造型皂當父親節禮物

新北歡慶戶政日　侯友宜頒獎表揚績優人員

金山警分局辦社區治安會議　加強警民橫向聯繫拚治安

竹市108年度市長盃射箭錦標賽　射箭女王譚雅婷同場競技

勞動部全台第三「AI人才培訓據點」 落腳台南

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

不滿被按喇叭！路上隨機砍人洩憤　女大生「左肩被砍10cm」噴血送醫

桃捷公司與7所大學成立大數據產學聯盟　打造智慧桃捷

陸客自由行被砍「又傳小三通證停發」　金門縣長回應了

鬼月挑陰宅！300人長龍申請1500櫃位　桃園蘆竹生命紀念園區超夯

電車線斷落！台鐵1840起「永康站－台南站」路線中斷

佛州眾議員訪台南議會　郭信良盼多為台灣發聲、支持台灣

用「洗」的三蘆秀英花　小朋友親手作造型皂當父親節禮物

新北歡慶戶政日　侯友宜頒獎表揚績優人員

金山警分局辦社區治安會議　加強警民橫向聯繫拚治安

竹市108年度市長盃射箭錦標賽　射箭女王譚雅婷同場競技

勞動部全台第三「AI人才培訓據點」 落腳台南

色運將送客到府　熟女醉癱被扶上床驚醒「下面有東西」

借廁所睡裡面！奧客：吃完麵線…　店員曝辛酸：好心害自己

亞洲盃射箭賽／王律勻首次國際賽奪牌　就橫掃一金一銀一銅

小烏龜捕捉成功！《聲林》鄭可強台東泡溫泉羞被認出

「柴語錄」宣導捷運禮儀　廢柴起身讓座超有愛

利奇馬將轉中颱逼近！不排除發陸警　「影響熱區、時間點出爐」

土耳其將出兵敘利亞打庫德族民兵　艾爾段：已通知美俄

排隊再久也願意！　便利商店辣妹逆天露雪白半球網怒：快帶我去

鴻海7月營收月增0.37%　創歷年同期新高

EXO台北演唱會最貴5800座位圖公開！搶票日就在本周末

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

U12世界盃少棒賽中華隊勇奪冠..

普天宮7天牽24紅線　幫找竹科..

南投男出門散步　1小時內連遇3..

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回..

苗酒駕新制取締253件　9乘客..

桃園9校童軍聯合大露營　首屆舉..

台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親..

未成年少年充車手　警逮詐騙集團

傳小三通證停發　金門縣長回應了

草生栽培檸檬　鄰田還問要不要幫..

男8次酒駕　法官認行為惡性判8..

執行署台南分署舉辦一元起標物票..

更多熱門

相關新聞

林智堅勉新續任校長：共同當孩子的引路人

新竹市108學年度第一學期國小校長就職典禮於今（30）日舉行，共有5位校長連任及4位新任校長宣誓就任，其中原任教育處課督李瑞剛、許雅惠透過遴選，分新任關東國小與大庄國小校長，表現備受肯定；新竹市長林智堅表示，「教育是這座小而偉大城市最重要的基石」，新竹市的教育預算年年佔總預算第一，推動新校園運動、班班有冷氣降溫計畫等，也將積極投入8億元打造總圖書館，盼與校長們攜手，為竹市孩子創造最幸福的快樂成長環境。

竹市2-4歲育兒津貼8月1日起受理

竹市啟動全市14處通學步道改善

林智堅與中小學校長茶敘

獨立廚房將成竹市公幼標備

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

快訊／傳9/1起陸客暫停小三通來台

Angelababy素顏現身機場糗了！

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

嬤抓2m眼鏡蛇閒晃　被咬逾50次沒事

姜丹尼爾爆熱戀志效！JYP承認了

香港大罷工第一波！170航班取消

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面