竹市108年度市長盃射箭錦標賽　射箭女王譚雅婷同場競技

▲多位國手級射箭好手一起參加此次賽事。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市108年度市長盃射箭錦標賽在富禮國中舉辦，5日開幕儀式，國小至高中、壯年共16組171位選手分組競賽，其中包含本市優秀國手射箭女王譚雅婷，以及林詩嘉及陳怡瑄都同場競技。新竹市政府教育處指出，透過比賽將選拔出本市全運會代表隊，但主要目的是要讓基層選手們有更多賽事經驗，且由於有國手同場競技，讓比賽具「國際級賽事實力」強度，是選手學習磨練的好機會，期盼選手都能射出最佳成績。

教育處表示，本屆賽會參與組別共16組，171位選手，分別為公開男女組，高中男女組，國中男女組，國小男女組，國中男女新人組，國小男女新人組，壯年男子組及壯年男子新人組、複合弓公開男女組，其中包含本市優秀國手譚雅婷、林詩嘉及陳怡瑄同場競技。

新竹市教育處副處長沈靜濤表示，新竹市射箭項目成績斐然，今年更獲得教育部體育署補助新台幣4,000萬，於富禮國中增建射箭館，讓更多射箭選手有更好的練習空間，並且以瞄準2020東京奧運為目標。七月荷蘭世錦賽由倪大智教練帶譚雅婷參賽，榮獲反曲弓女子團體金牌，並取得2020年東京奧運滿席門票，另外在複合弓項目也表現出色，由陳怡瑄在7月的世界錦標賽上奪下一銀一銅(團體與混雙)的好成績，足見新竹市射箭項目四級培訓的成果。

富禮國中主任倪大智表示，舉辦這場比賽最主要目的是要讓本市基層選手們有好的賽事機會磨練經驗，其次為選拔本市全運會代表隊，仍有多個縣市及不同單位跨區域來參賽，由於有新竹市在地的優秀國手譚雅婷、林詩嘉及陳怡瑄同場競技，讓比賽具備「國際級賽事實力」強度，是許多基層選手學習磨練的好機會。

教育處表示，新竹市射箭運動在全國賽事或國際賽會都有出色表現，2016年里約奧運女子組團體奪銅的譚雅婷和林詩嘉都是出身竹市的選手，突顯本市奠基射箭運動已逐步展現茁壯發枝之推廣成效。今年七月由倪大智教練帶領選手譚雅婷榮獲荷蘭世錦賽反曲弓女子團體金牌並取得2020年東京奧運滿席門票，值得鼓勵。

教育處長黃錦能指出，在林智堅市長的支持下，新竹市已將射箭運動列為重點發展項目，感謝富禮國中與新竹市體育會射箭委員會的努力，將新竹市打造成為培育國內優秀射箭選手的搖籃，推動各項射箭比賽不遺餘力，希望藉由本項運動賽事，讓與會選手在比賽中互相競技交流，落實體育向下扎根的政策。