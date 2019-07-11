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與中小學校長茶敘　林智堅要做竹市教育最堅強的後盾

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▲新竹市長林智堅向在場校長介紹新任教育處長黃錦能。（圖／記者李朝煌攝）

▲新竹市長林智堅向在場校長介紹新任教育處長黃錦能。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅與全市中小學47所校長11日會面茶敘，邀請到棒球特色學校西門國小、以校園美學聞名的關埔國小、培育「法拉第」自行車隊的光武國中來分享各校特色教育，激發各校在辦學上的多元想像，林智堅也分享他「三顧茅廬」請到具有31年資歷的黃錦能出任教育處長的過程，新任教育處長黃錦能在會上首次與全市國中小校長會面，他指出，市長非常重視教育工作，自新學年108學年度起，每年更將投入超過3,645萬，提高各校教師編制員額，由現行的每班2人提高為2.2人，減輕學校教師負擔，也提升學生教育品質。

林智堅表示，他自己身為三個孩子的父親，非常理解父母希望孩子在教育與學習的過程中可以獲得最好的照顧與養分，過去四年在大家的努力下，新竹市教育工作成果卓著，在全國的表現名列前茅，未來他一定持續做新竹市教育界的後盾，給予新竹市孩子最好的教育環境，「讓父母放心把孩子交到我們手中」。

林智堅也向在場校長介紹新任教育處長黃錦能，他笑說，是他三顧茅廬苗栗拜訪黃錦能，動之以情，才說服他放棄閒雲野鶴的田園生活，請到這樣的優秀人才重出江湖，重回到市府為教育奉獻，他說，黃錦能有31年的公務資歷，擔任參議長達16年，輔佐過四位市長，能在他眼中看見對城市的熱情。黃錦能在四年前退休前曾寫給他6項建言，這張錦囊妙計也成為他擔任市長期間最重要的施政方針，黃錦能的歷練，將會是新竹市教育界最堅強的後盾與支援。

黃錦能表示，市長上任來非常重視教育推動，已經投入37億，新設兩間學校、改善26棟老舊校舍，回應各校在教學設備上的硬體需求，讓校園環境全面提升。

除了硬體設備，在市府團隊努力下，自108學年度起，每年將投入超過3,645萬，提高各校教師編制員額，由現行的每班2人提高為2.2人，分2年實施到位減輕教師繁重的教學負擔，讓老師能夠有充足時間備課、進修，並拓展更多元化的教學方式，進而提升教學品質，能夠充分因應108課綱的到來，給予各校孩子更好的求學環境。

此外，市政府為「讓孩子能有一條安心上學的道路」，已投入超過7000萬元逐步改善各校周邊建立通學步道，目前載熙通學步道即將完工，育賢、龍山、光華等三校的通學步道進行中，另正規劃頂埔與新竹國小二校的通學步道；除外，分三年投入4.5億元經費為全市公立國中小裝設冷氣的「降溫計畫」，也緊鑼密鼓進行中，期盼為竹市的孩子營造更舒適的學習環境，讓每位孩子都樂在上學。

下午會議也邀請三位校長向在場校長分享辦學心得，西門國小校長陳進豐表示，西門國小棒球隊創立67年，戰績彪炳，近年培養出多位職棒選手，更在市長的支持下，增聘專任教練，對球隊的發展影響重大，非常感謝市政府對西門國小棒球隊的支持，未來會持續為在地愛打棒球的孩子而努力。

關埔國小校長陳思玎指出，新竹市近年有許多改變，讓大家感受到身為新竹市民的幸福感，一個城市的再造不只是單純把老舊建築與設施更新，而是隱含許多跨學科、跨領域的教育意涵在其中，她認為，許多城市再造的範例可以融入新課綱與孩子的學習生活中，讓孩子把城市當教室，把在地家鄉故事與發展鏈結進孩子的課程中，讓大家感受到這座城市對教育美學的重視。

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關鍵字：新竹市教育處,黃錦能

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