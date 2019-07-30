竹市新續任校長上任　林智堅：共同當孩子的引路人

▲新竹市108學年度第一學期國小校長就職典禮於今（30）日舉行。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市108學年度第一學期國小校長就職典禮於今（30）日舉行，共有5位校長連任及4位新任校長宣誓就任，其中原任教育處課督李瑞剛、許雅惠透過遴選，分新任關東國小與大庄國小校長，表現備受肯定；新竹市長林智堅表示，「教育是這座小而偉大城市最重要的基石」，新竹市的教育預算年年佔總預算第一，推動新校園運動、班班有冷氣降溫計畫等，也將積極投入8億元打造總圖書館，盼與校長們攜手，為竹市孩子創造最幸福的快樂成長環境。

「校長是學校的管理者外，也是教育工作的傳承者，更是孩子未來的引路人」林智堅分享，新竹市是座小而偉大的城市，教育工作更是偉大城市的基石，每位校長的付出攸關孩子的未來，他強調，四年來他積極推動運動、美感與閱讀教育的養成，希望與校長們攜手努力幫助孩子在學習的道路上可以增添更多的色彩。

林智堅表示，新竹市每年投入教育工作的資源與預算都佔總預算第一位，四年多來透過新校園運動重建21校27棟的老舊校舍，三年投入4.5億的降溫計畫，讓全市國中小班班有冷氣，積極打造最優質的學習環境，回應家長們的期待，他更預告，新竹市在中央的支持下將投入8億的經費，打造總圖書館，健全全市的學習資源，他最後勉勵校長們帶領老師，為學生創造最佳的學習環境與內容。

本學年度新上任校長為，建功高中校長林國松、成德高中校長楊青山、關東國小校長李瑞剛、大庄國小校長許雅惠，續任校長為，光武國中校長林茂成、南華國中校長陳彥宇、舊社國小校長莊傑志、大湖國小校長徐美玉、茄苳國小校長謝佳曄。

其中建功高中校長林國松99年到102年曾在光華國中任教，隨後在台北市西松高中與華江高中歷練，他非常榮幸可以有機會回到第二家鄉，更是他教育工作的起點新竹市擔任校長，他說，將延續建功高中自由的校風，配合新課綱讓學生都可以快樂自主學習。

此次新竹市政府教育處兩位課督李瑞剛與許雅惠都因備受肯定，通過遴選分別出任關東國小與大庄國小校長；許雅惠表示，她會將這些年在市府第一線接觸的教育理念與政策帶進學校、壯大學校，將資源帶進大庄國小，期許自己成為教育的裁縫師，為學校縫合編織更美好的未來。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，新竹市優質教育榮獲《遠見雜誌》肯定，「教育與文化」指標「非六都」縣市名列前茅，感謝教育界同仁的付出與努力，接下聘書代表著教育責任與使命傳承。

他勉勵，5位續任校長，繼續帶學校團隊，及4位新任校長，一本教育初衷為學校服務，實踐108新課綱，適性揚才，帶好每位學生，讓孩子們擁有新視界、新眼光、處處生新、化熟悉為驚奇知能，達「自發、互動、共好」重要素養，帶著希望回家。並許每所學校的學童一個快樂又豐富的學習樂園。